Un oscense compra por internet un coche de alta gama de 23.000 euros que no existía

Las estafas 'on line', como internet, no tienen límites geográficos. Desde cualquier lugar del mundo se puede cometer un delito cibernético, como le ha ocurrido a un comprador de la provincia de Huesca que intentó conseguir un coche de alta gama que al final resultó no existir, después de pagar por él 23.200 euros. El delincuente ha sido localizado en Bulgaria después de más de 3 años.

La operación, bautizada como Codabar, la han llevado a cabo agentes de la Guardia Civil de Huesca, en colaboración con las autoridades policiales de Bulgaria. En este país, concretamente en la ciudad de Svishtov, vivía el ahora investigado por un presunto delito de estafa por internet.

Las gestiones policiales se remontan a finales del año 2020, tras una denuncia en el cuartel de Barbastro. Según ha explicado la Comandancia de la Guardia Civil, el perjudicado comunicó que tras observar en un portal de compra-venta de vehículos por internet un coche de alta gama, se puso en contacto con el vendedor del mismo, siendo al parecer una empresa con sede en Marbella (Málaga), dedicada a la importación de vehículos del extranjero, en concreto de vehículos procedentes de Países Bajos.

Los agentes del Equipo@ (dedicado a combatir la ciberdelincuencia) analizaron los archivos y la documentación aportada por el denunciante y pudieron determinar que toda la documentación que la supuesta empresa había aportado era "manifiestamente falsa": contrato de compraventa, acuerdo de fideicomiso, numeración de bastidor, contrato de depósito, e incluso documentos notariales. El presunto estafador se hacía pasar por un trabajador de la falsa empresa, habiendo mantenido conversaciones y contacto con el denunciante para ganarse su confianza.

Efectivamente existía una empresa y un anuncio real del vehículo en cuestión, pero nada tenía que ver con el que el estafado había observado en la plataforma de compra-venta de coches.

Las investigaciones, que se han alargado hasta ahora, incluyen dos solicitudes a Europol y una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Barbastro. Los agentes, en colaboración con las autoridades policiales de Hungría y Bulgaria, pudieron determinar que el presunto autor de los hechos, tras recibir los 23.000 euros, realizó compras y retiradas en efectivo para dificultar el seguimiento del dinero y blanquear el capital. El pasado mes de diciembre se logró la identificación completa de un ciudadano búlgaro como presunto autor de la estafa.

Ante la reiteración de este tipo de delitos, el Equipo@ de la Guardia Civil de Huesca ha realizado una serie de recomendaciones específicas para la compra de vehículos. Son las siguientes:

- Desconfía cuando un supuesto vendedor no te facilite su teléfono y solo contacte contigo por email. También cuando el anuncio esté mal redactado o esté escrito en otro idioma.

- Nunca envíes dinero sin haber visto físicamente el coche.

- Si tienes que hacer una transacción, utiliza tu banco de siempre y desconfía de empresas de servicio de envío de dinero.

- Desconfía cuando el coche cuesta mucho menos de su precio habitual en el mercado. Podría ser un coche ficticio o incluso robado.

- No envíes documentación original ni fotocopiada por correo, por fax o por email. Los ciberdelicuentes podrán utilizar tus datos para falsificar otros documentos.

- Para detectar que un cuentakilómetros ha sido retocado, fíjate si el número de kilómetros que dice tener están en sintonía con el desgaste del vehículo (tapicería, volante, pomo, si lleva los neumáticos originales…). Es aconsejable que un mecánico cualificado inspeccione el vehículo y pedir la documentación y libro de mantenimiento del vehículo antes de hacer la compra.

- Siempre que vayas a comprar un coche es importante recopilar toda la información que haya sobre el mismo, sobre todo la matrícula. Si está matriculado en España puedes solicitar un informe del vehículo en la DGT. También te puede ayudar buscar el nombre de la empresa en Internet ya que otros usuarios estafados pueden haber dejado constancia de ello.