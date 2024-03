El PSOE denuncia recortes en la sanidad de la Hoya de Huesca, Somontano o Bajo Cinca

"El PP mintió descaradamente en lo referente a la contratación de médicos y generó unas expectativas que no está cumpliendo". Así de contundente se ha mostrado este lunes el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Iván Carpi, quien junto a Antonio Biescas, portavoz socialista en la Diputación de Huesca, ha repasado la situación sanitaria en la provincia de Huesca.

"La amortización de plazas de médicos en la sanidad rural parece ser el gran cambio de PP y VoxE, ha criticado Biescas, quien afirma que han comenzado por Ayerbe y Almudévar "pero no serán los únicos". "Además, en la Hoya de Huesca han recortado horas de atención en los consultorios de Novales, Sesa, Salillas y Piracés", ha apostillado.

Según ha dicho, "no hay mejor ejemplo del interés de un gobierno por sus vecinos que la inversión en servicios públicos". "En Aragón está claro: cuando gobierna el PSOE, se mantienen, mejoran e incrementan; cuando lo hace el PP suprimen y recortan”. Además, ha aludido a la situación de Oncología en el Hospital de Barbastro, "que hemos trasladado en reiteradas ocasiones tanto al presidente provincial como en las Cortes de Aragón", o a la de Reumatología en el Hospital San Jorge de Huesca.

Carpi ha cuestionado que desde su llegada al ejecutivo autonómico, Azcón "no ha hecho sino atacar a quienes vivimos fuera de las grandes ciudades". En este sentido, ha apuntado la situación que viven en el Centro de Especialidades de Fraga, de referencia para los vecinos del Bajo Cinca. "En unas instalaciones en las que se pasa consulta de diferentes especialidades para evitar traslados innecesarios al Hospital de Barbastro, nos encontramos con que no hay profesionales para Traumatología, Neumología ni Cardiología. Hemos advertido de esta situación pero parece no interesarles. Están creando enfermos de primera y de segunda", ha manifestado”.

Ante esta "situación injusta, los socialistas del Alto Aragón haremos todo lo que esté en nuestra mano para revertirla". "Vamos a seguir llevando estos recortes a cuantas instancias sea necesario para que el Gobierno de Aragón se vea obligado a rectificar y, en vez de recortar, invierta en la calidad del servicio sanitario que se ofrece, tanto en el medio rural como en el urbano. Es un derecho de todos, no solo de unos pocos", ha apostillado.