Los sindicatos agrarios exhiben su fuerza y reúnen más de 300 tractores en Huesca

Las organizaciones agrarias han realizado una exhibición de músculo en la movilización celebrada este jueves en Huesca, en la tercera jornada de protesta del sector. Agricultores de toda la provincia se han organizado para llegar a la capital oscense en coches o en tractores, estos últimos se han organizado en seis columnas (después convertidas en cinco) para desplazarse a marcha lenta por autovías y carreteras hasta la ciudad.

La convocatoria de UAGA, UPA, Araga y Asaja, que no ha participado en la tractorada, contaba con la autorización de la Subdelegación del Gobierno, pero la orden dada desde el Ministerio del Interior el miércoles para impedir que los tractores participantes en las protestas de la Plataforma 6F entrasen en las capitales y la decisión de circular por algunos tramos obligó a modificar algunos recorridos.

La columna más numerosa (110 tractores), que ha venids de la zona sur de la provincia a las 9.00, estaba reagrupada en Almúdevar y bloqueada por las Fuerzas de Seguridad del Estado, que impedían su acceso a la A-23. Los tractores han podido acceder a la vía rápida y han sido escoltados por la Guardia Civil 8 kilómetros hasta llegar a Huesca. Han ocupado los dos carriles de la autovía mientras que los turismos y camiones han sido desviados este tramo por la antigua N-330.

Hacia las 10.30 han llegado a la Plataforma Logística Plhus, donde la Policía Nacional y la Local los han dirigido por el vial de servicio hasta la avenida Martínez de Velasco. Ha sido en este tramo donde se ha colapsado la circulación. El resto de las columnas de tractores se ha desplazado por las carreteras nacionales y las circunvalaciones de Huesca para sumarse a este primer grupo y tratar de llegar todos a la plaza Cervantes, donde los accesos se han mantenido cerrados a todo tipo de vehículos desde las 12.00.

Finalmente, gran parte de los tractores ha podido pasar al centro de la ciudad y pasar hasta la plaza donde están las delegaciones de los gobiernos de España y Aragón, aunque no han podido acceder a su interior. Cencerros, bocinazos y música han acompañado esta entrada a pie y en tractor. Durante la espera, algunos agricultores han afeado la presencia de Ramón Solanilla, secretario general de Asaja Aragón.

Este ha manifestado que las organizaciones agrarias están trabajando, representando a los agricultores y ganaderos como interlocutores entre el sector y las administraciones. Según ha dicho, están en contacto con la Plataforma 6F porque "tenemos que estar unidos". "Dijimos no entrábamos en la organización de la tractorada, pero el documento conjunto que hemos firmado las cuatro organizaciones agrarias, lo vamos a entregar. Es la unidad de acción", ha precisado.

Augusto Bitria, de Castillonroy, ha afirmado que la situación de la agricultura "es asfixiante desde todas las perspectivas". "Herbicidas, cuotas de siembra, burocracia represiva (no tiene otro nombre) ... Aprietan de una forma que no se puede aguantar", ha apostillado. Además ha señalado que es algo que ocurre a nivel de toda Europa. "En Polonia, de donde es mi mujer están igual o peor", ha dicho.

Óscar Mored, secretario provincial de UAGA, ha tratado de restar importancia la desvinculación de Asaja de la tractorada: "Es positivo que vengan con nosotros a entregar las reivindicaciones porque nuestro objetivo es que se de respuesta a estas demandas y que gente pueda volver a vivir de la agricultura con dignidad". Ha explicado que no están de acuerdo con varios de los parámetros de la PAC, la Ley de la Cadena y la "excesiva burocratización2. "Este es llamamiento de desesperación de la gente del campo que no puede vivir de su trabajo pese a las ayudas de Europa porque sus explotaciones no son entables", ha subrayado,

Ignacio Almudévar, empresario de productos agrícolas oscense, ha leído el manifiesto acompañado de los portavoces de las cuatro organizaciones sindicales. Mientras, un grupo de jóvenes participantes en la tractorada con un remolque lleno de pacas de paja ha accedido con ellas al interior de la plaza y les han prendido fuego. Han arrojado a las llamas algunos carteles con la foto del consejero de Agricultura de Aragón, Ángel Samper.

Representantes de las cuatro organizaciones agrarias con el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, este jueves. Heraldo.es

Tras la lectura del manifiesto, los representantes de las organizaciones han registrado las reivindicaciones del sector en la provincia de Huesca en la Delegación del Gobierno de Aragón y en la Subdelegación del Gobierno. Aquí han sido recibidos por el subdelegado, Carlos Campo, quien les ha transmitido que "el sector agrario es estratégico para este Gobierno, por eso se le escucha, se llevan sus propuestas a Europa y se trabaja para mejorar cuestiones tan fundamentales como la Ley de Cadena Alimentaria que garantiza un precio justo para sus productos".