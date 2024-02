La DGA da luz verde a 61 nuevas viviendas de alquiler público en La Merced de Huesca

El consejo de administración de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) ha dado luz verde a la licitación de la modificación del proyecto y la dirección facultativa de 61 nuevas viviendas en el antiguo cuartel de La Merced de Huesca, correspondientes a las fases II y III.

Se sumarán a las 27 de la fase I ya en ejecución, una vez que en diciembre el Gobierno de Aragón desbloqueara el conflicto existente con la UTE en torno a la actualización de precios que ralentizó las obras durante meses. De esta manera, la capital oscense contará con un total de 88 nuevas viviendas destinadas al parque de alquiler público.

El importe de la licitación asciende a 316.958,65 euros e incluye la redacción del proyecto revisado y el modificado de la ejecución, la dirección de obra, la dirección de ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la dirección de obra de las instalaciones y telecomunicaciones en las obras de ejecución de las 61 viviendas, entre las calles La Merced, Padre Huesca y San Lorenzo. El plazo para las obras será de 18 meses.

Según lo acordado por unanimidad en el consejo de administración de SVA, el adjudicatario deberá demostrar solvencia económica y financiera y tener una experiencia en la redacción de proyectos de bloques de al menos 50 viviendas y en la dirección de obra de viviendas finalizadas con importe igual o superior a 4.000.000 euros. Asimismo, el equipo de la empresa adjudicataria habrá que contar con un arquitecto, con un arquitecto técnico y con un ingeniero para los proyectos de telecomunicaciones.

La licitación de las obras podría producirse a lo largo del verano de 2024 y el inicio de las mismas estaría previsto para inicios del 2025, siendo una realidad las 61 viviendas para mediados de 2026.

"Este avance pone de manifiesto la intención del Gobierno de Aragón de agilizar las obras de esta promoción de alquiler social, atendiendo a su prioridad de ampliar el parque de vivienda pública en la ciudad de Huesca para tratar de facilitar el acceso a la vivienda a los vecinos que lo necesiten en la capital altoaragonesa", destacan.

La gerente de Suelo y Vivienda de Aragón, Inmaculada Aured, ha recordado que tras el desbloqueo de la primera fase, las obras de las 27 viviendas correspondientes a la fase I “van acorde al nuevo cronograma, por lo que estarán acabadas a finales de 2024”.

Por su parte, la directora general de Vivienda, María Pía Canals Lardiés, ha señalado que “la vivienda es una emergencia social en estos momentos, no podemos resignarnos a que 47.000 jóvenes aragoneses no tengan otra opción que vivir con sus padres porque emanciparse sea una quimera”. Por eso, el Gobierno de Aragón “va a poner toda la carne en el asador para revertir esta situación, no hay tiempo que perder, lamentable partimos de cero porque en ocho años no se ha hecho prácticamente nada, no hay tiempo que perder”, ha apuntalado Canals.

En este sentido, ha recordado que el Departamento que lidera el consejero Octavio López “trabaja ya en la redacción de una Ley de Vivienda de Aragón que enviará a las Cortes a finales de año y en un Plan de Vivienda para impulsar el parque de vivienda pública que el consejero expondrá próximamente en el parlamento aragonés”.

Mientras, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha celebrado "el cambio de rumbo en la política de vivienda del Gobierno de Aragón, porque estos años atrás ha sido un auténtico drama para muchas familias y jóvenes sin los recursos suficientes para acceder a una vivienda”.

Además, recalcado que “hoy es un día muy positivo para Huesca, la demostración de que estas viviendas de La Merced no se paralizan, como se quiso dar a entender interesadamente, sino que como dejamos claro en su día tanto el consejero Octavio López como yo misma, Huesca va a tener estas 88 viviendas para alquiler asequible”.