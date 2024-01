La popular sala Jai Alai de Huesca pide su reconocimiento como local de ocio para poder reabrir

La peña Alegría Laurentina de Huesca, con más de 3.000 socios, ha pedido al Ayuntamiento el reconocimiento de su sede, el salón Jai Alai, como local de ocio para así poder seguir realizando actividades. Actualmente esta emblemática sala de la calle Padre Huesca, que ha sido epicentro de grandes conciertos y con más de 130 años de historia, está clausurada por orden municipal.

El pasado octubre, el Ayuntamiento de Huesca decretó el cierre provisional, a pocas horas de celebrarse un concierto, alegando que carece de licencia de actividad, en el marco de un proceso de revisión de autorizaciones que puso en marcha este verano el nuevo equipo de gobierno del PP.

La peña había convocado este sábado una asamblea extraordinaria de socios para hablar del asunto y ver posibles salidas. El presidente de la entidad, Javier Ibarz, ha agradecido la respuesta multitudinaria. Los integrantes de la pena han conocido los trámites puestos en marcha para tratar de revertir la situación.

Según ha explicado Ibarz, el Ayuntamiento considera que están fuera de la ordenanza de locales de ocio y los encuadra en la normativa de hostelería. "Somos una asociación sin ánimo de lucro. Todas las actividades que organizamos son a fondo perdido y para nuestros socios. Pueden entrar ellos y no se cobra entrada. Está más claro que el agua", ha comentado el presidente.

La junta directiva ha explicado este sábado la situación. Verónica Lacasa

Las actividades, remarca, se hacen gracias a los voluntarios. "Si estuviéramos los 365 días del año trabajando seríamos una empresa y no una peña", dice, aclarando que solo hay eventos puntuales, una excepción que contempla la ley de espectáculos, en la que se recoge la figura de "eventos extraordinarios".

El pasado jueves, miembros de la junta directiva de la peña mantuvieron una reunión con responsables municipales para aclarar la situación. En ella les informaron que deben realizar algunos cambios en su petición como local de ocio si quieren tener esta consideración, algo en lo que ya están trabajando sus técnicos.

Por otra parte, Ibarz ha destacado que el Ayuntamiento les avisó de que la ordenanza de locales de ocio es para colectivos de gente joven, "y nosotros tenemos 1.700 socios menores de edad, que también reclaman tener actividades para ellos, desde hinchables a traer un rapero, porque vemos que en la propia ciudad no las hay". Actualmente no podrían organizarlas, a no ser que el Ayuntamiento les dé una solución.