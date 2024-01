Fraga volverá a licitar la reforma del antiguo cine Florida un 25% más cara, pero teme perder los fondos europeos

El Ayuntamiento de Fraga aprobó en el pleno de este jueves un modificado en el proyecto de rehabilitación integral del antiguo cine Florida para volver a sacarlo a licitación un 25% más caro (2,9 millones de euros), después de que el primer concurso quedara desierto. Salió adelante con el voto a favor de PP y Entre Todos Bajo Cinca, el voto en contra del PSOE y la abstención de VOX.

El acuerdo también incluye declarar la urgencia en la tramitación del expediente de contratación de las obras para reconvertir esta sala cerrada hace más de 15 años en un espacio multiusos para conciertos, teatro, cine, conferencias...

Pese a ello, el alcalde, Ignacio Gramún, reconoció su temor a perder la subvención de 724.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. "No voy a engañar a los fragatinos porque no es mi estilo ni el de este equipo de gobierno. Es verdad que va a resultar muy difícil cumplir con el plazo máximo de la subvención que nos pide el Ministerio, que dice que la obra debe estar ejecutada el 30 de septiembre de 2024. Sabemos que es difícil, pero mientras exista una posibilidad, no vamos a dar por perdida la subvención como ya han hecho o se han planteado otros municipios”, aseguró.

Gramún también admitió que se trata de un proyecto muy costoso, "pero lo estamos invirtiendo en cultura, uno de los pilares de cualquier ciudad con vistas al futuro, y conseguimos paliar un déficit histórico de nuestra ciudad que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo”. Y es que defiende que "Fraga se merece tener este auditorio teatro”.

Finalmente, avanzó que han contactado con los propietarios de la Sala Florida, la familia Arnau, para ampliar la cesión que en 2019 se fijó en 50 años. “Me ha trasladado verbalmente, aunque todavía no lo hemos plasmado en un papel, que no va a haber ningún tipo de problema por ampliar esta cesión”, aseguró.

Mientras, desde el PSOE de Fraga calificaron de "nefasta" la gestión del Ayuntamiento con este proyecto "porque deberá devolver los 724.000 euros de fondos europeos si las obras no están terminadas el 30 de septiembre y mucho nos tememos que así será", advirtió su portavoz, Ramón Salamó, quien también critica que se haga "una inversión millonaria en un local privado, cedido por 50 años al consistorio, por un capricho".

Los socialistas piden replantear el proyecto "porque nuestra ciudad necesita un auditorio en condiciones, un espacio para las artes escénicas que vaya más allá de una pequeña sala que no convence ni a los profesionales que la usarán”, aseguran. Y es que advierten de que sus limitaciones impedirán adaptarlo a las necesidades actuales de cualquier espectáculo teatral, musical o de danza.