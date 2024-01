Unas 50.000 hectáreas esperan el riego en Aragón mientras Cataluña pide más agua

Mientras Cataluña aspira a derivar agua del Ebro para regar miles de hectáreas de viñedos y olivos en el Priorato (Tarragona), unas 50.000 ha de secanos de Aragón siguen esperando el agua para su transformación, entre ellas amplias zonas áridas de la Litera Alta y Monegros, que a diferencia de las primeras sí están incluidas en el Plan Hidrológico de Cuenca vigente (2022-2027).

Aragón tiene 502.000 hectáreas de cultivos en regadío, un 10,5% de la superficie total de la región, sobre todo en las provincias de Huesca y Zaragoza. Además, otras 50.000 de secano están pendientes de desarrollar, tal y como se contemplaba en el primer plan de cuenca y en el Pacto del Agua de Aragón. Según datos de la Federación de Regantes del Ebro, solo en Riegos del Alto Aragón faltan 25.000, la mayor parte del plan de Monegros II, otras 8.000 en La Litera Alta y unas 6.000 en la margen derecha. Habría que sumar otras 8.000 en el Canal de Bardenas, entre otras zonas de la Comunidad.

El Plan Hidrológico vigente hasta el 2027 recoge el desarrollo de 38.433 ha, una vez que el Gobierno de Aragón consiguió ampliar la superficie inicialmente propuesta (28.622) reconociéndose el derecho de las Zonas de Interés Nacional de Monegros II y de Civán, y también de la Litera Alta y de Bardenas II.

Cabe recordar que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha descartado cualquier posibilidad de una nueva concesión para regar viñedos y olivos en el Priorato porque ninguno de los dos proyectos de la Generalitat figuran en el Plan Hidrológico vigente y deberían esperar al siguiente para su inclusión.

En la Litera Alta se beneficiarían agricultores de una decena de municipios, desde Castillonroy hasta Monzón. El proyecto data de tiempos de Joaquín Costa, se retomó en los años 60 y cogió impulso con el Pacto de Piñana, firmado en 1992, gracias al cual se le concedió una dotación de 49 hectómetros cúbicos, la misma que para el desarrollo de los riegos de Alguerri-Balaguer, en Lérida. "Ellos ya riegan y en Aragón seguimos esperando", lamenta Ramón Brualla, presidente de la Comunidad de Regantes de la Litera Alta, que rechaza un trasvase que no sea por necesidades de abastecimiento urbano. "Una cosa es para beber y otra para uso agrario. Nosotros también podemos cultivar viñas o almendros", señala.

En el mismo sentido se pronuncia Carmelo Lorente, gestor de la comunidad de Montes Negros (Monegros II), con 6.000 hectáreas pendientes de transformación y 3.600 ya de regadío en municipios como Bujaraloz, Peñalba o La Almolda. "Esperamos que en el 2026 esté concluida una parte, pero faltaría otra", explica. "Llevamos dos años de restricciones. En noviembre llovió mucho en el Pirineo y se llenaron los embalses pero aún así no cubrimos todas nuestras necesidades. Seremos solidarios si se necesita para beber pero no para regar cuando nosotros tampoco podemos hacerlo. No es solidario quien reclama agua a comunidades que no la tienen", declara.

Por su parte, el presidente del Canal de Bardenas, José María Vinué, se remite al histórico acuerdo de la Federación de Comunidades de Regantes del Ebro que establece que no habrá cesiones fuera de la cuenca mientras no se completen la regulación y la transformación en regadío previstas. Para abastecer las 50.000 hectáreas sería necesario incrementar la actual dotación en 350 hectómetros cúbicos como mínimo, indican fuentes de la federación.

También el departamento de Agricultura de Aragón advierte de que "la escasez de agua" es uno de los problemas del regadío por las obras de regulación pendientes.

"Baja" reserva de nieve

Aunque los embalses del Pirineo presentan un elevado volumen de agua gracias a las intensas lluvias del otoño, la reserva del Ebro en su conjunto se mantiene por debajo del promedio de los últimos cinco años. La peor situación se vive en la margen derecha. Es donde más se está notando la sequía actualmente con los pantanos a menos de la mitad de su capacidad (un 43%).

Los datos sobre la nieve caída este invierno, un embalse en diferido para la época del deshielo, tampoco invitan al optimismo. Según las cifras facilitadas ayer por la Confederación, la reserva es "baja" en todas las subcuencas del Pirineo: el Cinca, el Gállego, el Aragón, el Ara, el Ésera y el Noguera-Ribagorzana. En el conjunto del Ebro apenas llega a 600 hectómetros cúbicos equivalentes de agua, cuando el promedio de los últimos cinco años por estas fechas era de más del doble (1.400).

A la situación de sequía se ha referido el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, para recordar que la escasez persistente argumentada por la Generalitat no es un hecho aislado que afecte solo a Cataluña. "En Aragón tampoco sobra agua. Y la respuesta a ese trasvase tiene que ser una voz unánime y que emane con fuerza tanto de todas las instituciones de nuestra Comunidad como de todos los partidos políticos», declaró.

En su opinión, la intención de la Generalitat de llevar agua del Ebro a los riegos del Priorato "va en contra de los criterios de la gestión conjunta coordinada por el organismo de cuenca y totalmente al margen de la planificación de la CHE, válida hasta 2027".