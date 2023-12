El hotel de película en el norte de Aragón que ha entusiasmado a Miki Nadal

Diciembre es un mes perfecto para las escapadas, los regresos a casa y, en general, la visita a lugares que te levantan el ánimo y te abrigan un poco el corazón, que hace frío afuera. Los famosos lo tienen claro, y aprovechan las paradas en sus calendarios laborales para acceder a lugares de ensueño que en muchas ocasiones no tienen al alcance de la mano el resto de los mortales. Sin embargo, hay excepciones para esa regla: una de ellas la ha marcado este mes de diciembre el humorista y presentador televisivo Miki Nadal, orgulloso hijo de Pedrola (Zaragoza) y que también se ha fijado en una joya de la tierra para disfrutar con su familia.

Nadal, su novia Helena Aldea y la hija de ambos, la pequeña Galatea (de un año de edad) estuvieron en el Canfranc Estación: a Royal Hideaway hotel, del Grupo Barceló. Allá pudieron disfrutar del magnífico entorno que tan bien se conoce en la tierra y que están descubriendo cada vez más personas en el resto de España, así como en el sur de Francia. El imponente edificio de la estación de tren, Bien de Interés Cultural desde 2022, es ahora uno de los hoteles más bonitos del país.

Además de un alojamiento impecable con todos los servicios, el hotel tiene spa y tres restaurantes. El más conocido es sin duda el Canfranc Express, gestionado por Ana Acín y el reputado chef Eduardo Salanova, quien además es de Canfranc. El restaurante es uno de los nuevos integrantes del club de la estrella Michelin, obtenida hace apenas unas semanas. También tiene un restaurante de corte clásico, el Internacional, y uno de cocina francesa, el 1928 (en homenaje al año en el que se inauguró la estación), además del bar Art Decó y una coctelería en la biblioteca.

El hotel es simplemente mágico, un lujo para Aragón

Canfranc tiene dos estaciones de esquí alpino, Astún y Candanchú; además, cuenta con la llamativa Ruta de los Búnkers, un hermoso pueblo de urbanismo tradicional (Canfranc, a 5 kilómetros del entorno de la estación) y rutas senderistas de gran belleza, aunque en invierno haya que ser muy precavido con las caminatas. Miki Nadal, desde luego, lo tuvo muy claro y así lo manifestó en su cuenta de Instagram.

De hecho, hasta disfrutó de un servicio añadido del hotel que no dudó en agradecer expresamente “El @hotelcanfrancestacion es simplemente mágico, un lujo para Aragón. Aunque solo sea de visita y solo por toda la historia que lleva consigo la estación de Canfranc desde hace más de 100 años no os podéis perder la oportunidad de conocerlo. También visitamos Panticosa, su balneario, Sallent de Gállego, Formigal, y por supuesto parada obligatoria en Huesca. Maravilloso fin de semana. PD. Me dejé el abrigo en la habitación y a los dos días ya me lo habían devuelto directamente a casa. Gracias por todo”.

Premios para Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel

Fue premiado este 2023 por los prestigiosos premios National Geographic Traveller Hotel Awards 2023. Además, no es el único galardón que recibió ya que también es el ‘Mejor Diseño de Hotel 2023’ de Interihotel.