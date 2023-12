Relevo en el Regimiento Galicia 64 de Jaca: el teniente coronel Francisco de Asís Iranzo asume el mando

El Acuartelamiento San Bernardo de Jaca ha acogido esta mañana un acto militar con motivo del acto de relevo de mando del Regimiento de Infantería Galicia 64 de Cazadores de Montaña. De esta manera, Lacambra se pone al frente de una de las unidades de más prestigio del Ejército Español.

El acto ha estado presidido por el General Jefe del Mando de Tropas de Montaña Francisco Germán Martínez Lozano y tras prestar juramento el teniente coronel entrante, ha comenzado el acto, en el que el Jefe de Regimiento saliente, el coronel Antonio Ortiz Martínez, ha entregado el Guión del Regimiento al Teniente Coronel Iranzo, y se ha despedido de la Bandera del Regimiento. Tras una intervención del nuevo mando, se ha celebrado un desfile militar en las instalaciones del Acuartelamiento.

Este es el tercer contacto del teniente coronel, que es aragonés, con Jaca, ya que en 1997 realizó el curso superior de montaña y hasta hace dos años fue teniente coronel Jefe de Plana. “Mis dos pasiones con la montaña y la milicia y he estado siempre destinado en unidades de montaña, en el Regimiento América de Navarra”, explica. Para él es todo “un orgullo” poder mandar el Regimiento Galicia, que es uno de los mejores de España”. Su objetivo durante los dos próximos años al frente de esta unidad es mantenerla en plena disposición para poder intervenir en cualquier escenario, aunque en un futuro próximo, de momento, no hay nada previsto. “El Regimiento América está en Mali, y nosotros permaneceremos aquí”, añade. No contempla novedades durante su mando, ya que su intención es seguir una línea continuista. En este sentido ha señalado que la compañía de escaladores está desde hace dos años en transformación, “modificando su encuadramiento para trabajar con más operatividad”.

La próxima semana el Regimiento Galicia 64 comenzará la fase de instrucción de combate en montaña invernal y se realizará por el entorno de Jaca. Y en enero, la instrucción técnica en montaña, de esquí y movimiento sobre terreno nevado.

El Regimiento Galicia que encuadra a más de 600 mujeres y hombres, ha participado en prácticamente todos los escenarios en los que han desplegado las fuerzas Armadas Españolas en los últimos años: Bosnia, Kosovo, Albania, Mali, Afganistán y Líbano. Con una trayectoria de más de 100 años en la capital jacetana, está totalmente integrado en la ciudad. “Es una familia de Jaca de casi 700 hombres y mujeres, y somos unos más”, concluye el teniente coronel Francisco de Asís Iranzo.