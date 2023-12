Pioneras de la gastronomía: "¿Quién me iba a decir que iba a dar de comer al rey emérito?"

Consuelo Arcas (90 años), del Hotel Lleida de Graus; Carmen Casas (82), del Hotel Restaurante de Casbas de Senegüé; Pilar Lacasa (80), del Hotel El Mesón de Castiello de Jaca; y Pilar Ferrer (76), del Restaurante Ansils de Anciles (Benasque). Estas cuatro pioneras de la gastronomía en el Pirineo con más de 50 años de experiencia recibieron este viernes un reconocimiento del departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación en una jornada celebrada en el Centro de Innovación Gastronómica en Walqa para ensalzar el papel protagonista de la mujer en el desarrollo del sector agroalimentario.

Pilar Lacasa, sigue trabajando en el Hotel Restaurante El Mesón de Castiello de Jaca, que está a punto de cumplir ya 50 años. Comenzaron con un pequeño restaurante de 9 mesas y la fama de los adobos, las migas o los boliches fue creciendo, por lo que decidieron crear un hotel "donde seguimos haciendo mucha innovación", afirma orgullosa.

Con 55 años se quedó viuda, al cargo de cuatro hijos "y con el hotel sin terminar de pagar". Pese a todo, asegura que les ha ido "muy bien", aunque "a costa de trabajar 24 horas" y en condiciones muy diferentes a las actuales, "porque teníamos una cocina de leña y teníamos que encender el fuego a las seis de la mañana para poder asar el ternasco", recuerda. Hoy en día va ya por la cuarta generación de hosteleros.

"Georgina era una chica muy trabajadora"

Mientras, Consuelo Arcas, del Hotel Restaurante Lleida ubicado en Graus, presume de llevar la cinco generaciones al frente del negocio, que comenzó como una fonda. "He trabajado a gusto porque la hostelería es una gozada", afirma. Y desde su experiencia, ha animado a las empresas a crear asociaciones "fuertes". Su nieto está dando continuidad a la saga.

En el establecimiento trabajó Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, que volvió a visitarles durante la grabación que hizo con su 'reality' para Netflix. Consuelo la recuerda con mucho cariño: "Era una chica muy trabajadora y con los pies en el suelo".

Carmen Lardiés sigue trabajando en el Hotel Restaurantes Casbas de Senegüe. Un establecimiento que decidieron abrir a raíz de la puesta en marcha de la estación de esquí de Formigal. "Se desbordó el turismo y no había sitios para comer. Nosotros teníamos un pequeño bar con una tienda y nos pedían que les preparáramos comida para cuando bajaran de esquiar. Y eso nos animó a abrir el restaurante y la verdad es que también nos desbordó", rememora.

En su caso también admite haber trabajado las 24 horas del día y no tener vacaciones, "pero cuando lo haces a gusto, no te pesa", añade. Sus nietos todavía no tienen claro si cogerán el relevo del negocio, pero ella lo tiene claro: "Me gustaría sobre todo que tengan una buena cultura, porque yo tuve que dejar de estudiar, aunque me gustaba mucho, para trabajar en casa. Y cuando sean mayores, que decidan libremente".

Y Pilar Ferrer se jubiló recientemente pasándole el testigo del Restaurante Ansils de Anciles (Benasque) a su nieta Iris Jordán, nominada a cocinera relevación en Madrid Fusión 2024, "que está todo el día inventando", destaca con admiración.

También empezaron con un pequeño bar pero poco a poco fueron creciendo a base de mucho trabajo "porque yo era la primera en llegar y la última en marcharme", subraya. En 1992 abrieron el restaurante y pese a todo el esfuerzo, "porque la hostelería es muy dura y exige mucho sacrificio", su balance no puede ser mejor. "Hemos tenido mucha suerte porque ha habido muchísimo trabajo", destaca.

En la mesa redonda moderada por Anabel Costas, de la Asociación Provincial de Hostelería, tampoco faltaron las anécdotas, sobre todo recordando la visita de personas ilustres. "Quién me iba a decir a mí que un día iba a dar de comer al rey emérito Juan Carlos", confesó Carmen Lardiés. Mientras, del Restaurante Ansils se marchó "indignado" una vez el padre del cantante Julio Iglesias, conocido como 'Papuchi', porque llegó con una chica y varios guardaespaldas "y no teníamos sitio para darles de comer", señaló Pilar Ferrer.

La jornada se celebró en el Centro de Innovación Gastronómica de Walqa. Javier Navarro

También se presentaron los testimonios de dos empresarias que comenzaron con pequeñas granjas o viñedos y hoy son reconocidas marcas de quesos y vinos. Es el caso de Pilar Febas, de Val de Cinca, una conocida quesería; y Pilar Gracia, de Bal Minuta, con su bodega de viñas de altura.

Al encuentro asistieron la directora general de Desarrollo Rural, Rosa Charneca, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la concejal de Turismo, Nuria Mur, el presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, Carmelo Bosque, y Fernando Luna, presidente de CEOE-CEPYME Huesca.

Rosa Charneca destacó que “ ellas son las que nos dan ejemplo que todas seguimos. La mujer siempre ha sido protagonista en el sector primario y nosotros, desde el departamento seguiremos potenciando su emprendimiento. Es un día muy especial por todos los años de trabajo, esfuerzo y generosidad de estas empresarias que con naturalidad han construido familias y negocios al mismo tiempo”.