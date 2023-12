La alcaldesa de Huesca pasa en 50 días de querer "preservar" Periferias a cancelarlo   

Poco más de mes y medio. Es lo que ha tardado en trasmutar el valor del Festival Periferias de Huesca, que se volatizado de los presupuestos del Ayuntamiento oscense para 2024. Su desaparición ha sido una de las condiciones de Vox para apoyar el documento del PP, que gobierna en minoría y que precisa de los votos de los dos concejales del grupo de extrema derecha (un tercero lo dejó y sigue como edil nos adscrito) para obtener la mayoría absoluta del plenario.

La ojeriza de Vox hacia este certamen, en la programación cultural de Huesca desde el año 2000 (sí, también con el PP entre el 2011 y el 2015), viene de lejos. Que su desaparición haya sido el precio que ha puesto a sus dos votos no ha sido una sorpresa, ya que tras las elecciones municipales este partido avisó de que no apoyaría a los populares si seguían manteniendo esta cita cultural, que consideraban y consideran "un despilfarro" que solo ha servido para dar "cientos de miles de euros" a "culturetas progres". "Quien quiera gobernar con nosotros, deberá poner fin a este despilfarro", anunciaron en sus redes sociales.

Entonces, el PP defendió la continuidad de Periferias, "aunque habría que darle una vuelta", dijo el presidente provincial de los populares, Gerardo Oliván. Vox no apoyó a Lorena Orduna en su investidura (accedió a la alcaldía al ser la lista más votada) y de Periferias nada más se supo.

El 20 de octubre, la alcaldesa presidió la inauguración del certamen, dedicado este año a la cultura y la música 'gypsy'. Tras su intervención, Orduna manifestó subrayó la importancia de Periferias para Huesca y adujo era "un festival de talla internacional y queremos preservarlo, hacerlo evolucionar y que siga por la senda que ha llevado hasta ahora”. El compromiso del Ayuntamiento con la propuesta parecía absoluto.

Sin embargo, este martes, 50 días después de realizar aquellas declaraciones, Lorena Orduna ha dicho que "la cultura no tiene color" y que no hay unos partidos políticos que la quieran y otros que no. "Sí que es cierto que este festival suscitaba algunas dudas últimamente", ha apuntado y como argumento ha señalado que las inversiones de Periferias en los últimos años, con el partido socialista, "tampoco eran lo que eran". "Ese festival, que en su día fue pionero y vanguardista, se fue diluyendo", ha apostillado.

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento de Huesca "ha invertido durante muchos años en este festival" y ha añadido que hay que hacer "una auditoría sobre los datos, su impacto económico en la ciudad de Huesca". La alcaldesa ha insistido en que el presupuesto destinado al área municipal de Cultura no se ha reducido ni un euros . "Quizás haya que apostar por otros programas acordes con la sociedad, con los jóvenes que tenemos ahora", ha manifestado. En este sentido, ha destacado que hay que hacer "un proceso de participación para que los oscenses opinen si se cambia o se elimina y ver qué traslado le damos".