Un juez ordena el cese de la actividad del crematorio de Sabiñánigo, pero podrá abrir si solicita de nuevo licencia

El crematorio del tanatorio Santa Orosia, ubicado en el polígono Sepes de Sabiñánigo, tendrá que cesar su actividad según una sentencia judicial, pero podrá volver a abrir si vuelve a solicitar licencia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Huesca anuló en su día el Decreto del Ayuntamiento de Sabiñánigo por el que concedió la licencia ambiental para la instalación de un horno crematorio de cadáveres en esta localidad, pero aunque el consistorio recurrió, se ha desestimado el recurso de apelación y no cabe recurso alguno contra la sentencia. Por lo que finalmente, el crematorio deberá cerrar sus puertas.

El proceso judicial comenzó en el 2018, cuando una empresa de Sabiñánigo solicitó al ayuntamiento de Sabiñánigo los permisos para la instalación de un horno crematorio de cadáveres, pero cinco negocios ubicados en el mismo polígono llevaron el tema a los juzgados, denunciando al consistorio Serrablés por conceder la licencia ambiental. También recogieron 1.000 firmas en contra.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca estimó la demanda de los cinco negocios y anuló el Decreto por el que se concedió la licencia, debido a que el Plan General de Ordenación Urbana de la capital serrablesa no recogía otros usos en los polígonos que no fueran los industriales. Por lo que el Ayuntamiento modificó el PGOU para que en los polígonos pudiera haber otros usos, incluido el de un horno crematorio.

“Cuando en su momento se judicializa el tema, hubo una sentencia diciendo que había que cerrarlo, y que no se podía dar la licencia sin modificar el planeamiento”, recuerda la alcaldesa Berta Fernández. Cuando se solicitó la licencia, la concesión se basó en un Decreto que se había publicado en 2014, por el que se autorizaba la instalación del tanatorio Navas, situado a pocos metros de donde se encuentra el horno crematorio. Así que con la misma argumentación, se concedieron las dos licencias. En este último caso, “aun teniendo los informes favorables de los servicios técnicos del Ayuntamiento, pedimos uno externo, que manifestó que había que conceder la licencia, y también está el informe favorable del Inaga”, asegura la alcaldesa.

Aún con todo, se interpuso una denuncia “y el juez opina que no es que no se pueda poner porque incumple la normativa, sino porque el PGOU no recogía esta actividad”. En este sentido, Fernández añade que tampoco se podían instalar tiendas de alimentación y “hay una”, que además es una de las denunciantes.

Ahora, la sentencia “obliga al cierre” del crematorio, y “que vuelva a solicitar la licencia al Ayuntamiento”.