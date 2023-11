Huesca corea el 'Se acabó' contra la violencia machista

La Asamblea del 8-M de Huesca ha reunido a varios cientos de personas en la plaza de Navarra de la capital oscense al grito de ‘Se acabó’. Precisamente esta canción de María Jiménez, convertida en lema contra la violencia machista, ha cerrado la concentración celebrada a las siete de la tarde, en la que se han leído los nombres de las 52 mujeres asesinadas este año en España y también el manifiesto elaborado por el colectivo feminista que ha descrito las múltiples manifestaciones que tiene esa violencia (psicológica, económica, sexual…).

Entre los asistentes ha habido oscenses de todas las edades coreando lemas como ‘La calle y la noche también son nuestras’, ‘Somos el grito de las que no están’, 'Fuera el machismo de esta ciudad' o ‘Queremos ser libres, no valientes’. Las pancartas han puesto cifras a la violencia machista, como las más de 46.000 mujeres en España con protección, “y más de 30 en riesgo extremo, que en cualquier momento pueden ser asesinadas”, ha declarado Charo Ochoa, de la Asamblea 8-M. En otras se podía leer que el 85% de las víctimas de abuso sexual infantil no denuncian hasta la edad adulta.

En estos momentos hay en la provincia de Huesca 436 víctimas bajo algún tipo de protección en el Sistema Viogén, 61 más que hace un año.

Charo Ochoa ha mostrado su preocupación por el aumento de la violencia sexual entre los jóvenes, que solo se puede atajar "mediante la prevención y la educación", pues aunque es cierto que se reconocen valores como el respeto sexual, también se lanzan mensajes negacionistas.

La representante del colectivo feminista también ha reclamado la apertura de los centros de crisis para víctimas de violencia sexual. “Se prometieron y se tienen que habilitar porque son para atender de forma adecuada a mujeres que sufren una agresión sexual, a las que no se está atendiendo lo bien que se debería”, ha dicho, y no por falta de voluntad sino porque debe haber profesionales especializados en estos espacios para dar una asistencia integral.

“Nos todavía falta mucho”, ha añadido, lamentando especialmente la ruptura del consenso político y de los mensajes negacionistas. En todo caso, a su juicio, "es evidente que no se puede dar marcha atrás y no vamos a dejar que las futuras generaciones regresen a cuando nosotras teníamos 15 años, cuando ni siquiera se podía denunciar una agresión sexual porque ibas a ser culpabilizada y no se reconocía la violencia en el seno de la pareja".

En el acto han estado presentes representantes políticos de la izquierda, entre ellos concejales del PSOE del Ayuntamiento de Huesca. Ha comenzado con una canción para dar paso a nombrar a las 52 mujeres asesinadas por violencia de género. Seis integrantes de la Asamblea 8-M han leído el manifiesto y se ha concluido cantando 'Vivir sin miedo', un referente en la lucha feminista', y el 'Se acabó' de María Jiménez, convertido en lema que este año se ha coreado en todas las ciudades del país.