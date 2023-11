Finalista a mejor docente universitario de España: "No hay nada como enseñar a leer y escribir"

"El secreto de un buen profesor es escuchar, ser cercano y humilde". Alberto Quílez, profesor del campus de Huesca, es uno de los diez candidatos que han llegado a la final del premio a Mejor Docente Universitario del País. Por segundo año consecutivo se ha colocado entre los seleccionados para obtener este galardón, convocado por la plataforma pedagógica Educa y la Fundación Abanca para dar voz al alumnado y que sea este quien reconozca a los profesores destacados por su buena práctica.

Maestro de futuros maestros, da clases en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la capital altoaragonesa. Poco después de conocer su nominación reflexiona sobre las claves para estar en este puesto. "A mis alumnos les digo que escuchen, es el consejo que me dieron en su día y creo que es el mejor. Y que tengan humildad. Nunca vas a saberlo todo, siempre vas a aprender de los demás. Hay que estar abierto a nuevos aprendizajes y no tratar de imponer tu opinión", comenta.

Él llegó a la Universidad de Zaragoza después de ejercer como maestro de Primaria en el colegio Corazonistas Moncayo de la capital aragonesa. Por eso sabe que los niños agradecen que su profesor les escuche. "Pensamos que por el hecho de ser pequeños van a tener problemas diminutos. Y son problemas diminutos para nosotros como adultos pero no para ellos. Quieren que alguien les escuche para aprender a resolverlos". Echa de menos esa etapa de Primaria porque, dice, "no hay nada como estar con los pequeños. No cambio por nada enseñar a leer y a escribir".

Natural de Alcañiz, Quílez está especializado en Neuropsicología y en alumnado con Capacidades Especiales. Como tal introduce a sus estudiantes en metodologías activas, que suelen ser más atractivas, y cree que quizá esto ha influido a la hora de que se hayan fijado en él y lo hayan nominado.

Y es que los candidatos son seleccionados a partir de las propuestas realizadas por el alumnado o por sus familiares, aunque él asegura "que estos premios yo ni los comento en clase". En la cercanía con los estudiantes también influye el hecho de que más allá de impartir clase, es el coordinador del plan de orientación de su facultad. "Haces de profesor, pero a veces también de poli malo y un poco de padre".

A partir de esta primera selección, se elige a los finalistas tras una baremación de sus méritos, atendiendo a los criterios fijados por un comité de expertos ajenos a las entidades convocantes. A este respecto, añade, llegar a la final también depende mucho "de que te pille en el mejor momento de tu carrera, cuando más estás investigando, inmerso en más proyectos y con muchos artículos publicados".

Su formación como neuropsicólogo le ha permitido investigar "cómo aprende el cerebro y cómo aprendemos también con el corazón". "En el aprendizaje tenemos la regulación cognitiva, la regulación emocional y la regulación conductual, como actuamos, cómo pensamos y cómo sentimos. Y mi especialidad consiste en saber cuál es el pilar más importante en cada momento del proceso de enseñanza".

Quílez optará al premio como representante aragonés frente a otros nueve docentes de universidades de Madrid, Andalucía, Canarias, Galicia, La Rioja y Castilla y León. A uno de ellos lo conoce porque se intercambiaban experiencia de aula a través de las redes sociales cuando ambos eran profesores de Primaria. "Ya compartíamos entonces esa inquietud", dice.

El año pasado el premio fue a parar a un profesor valenciano de Economía. "La gente puede pensar que esto es solo para la gente del ámbito de la educación, pero ganó un economista, y otros años un inmunólogo, un especialista en educación física y también ingenieros", concluye.