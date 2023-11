Media vida dando cobijo a los montañeros en Panticosa: "Al que se pierde se le atiende a la hora que sea"

"Gracias por tantas sopas, guisos, bocatas a deshoras...". Con esta frase, la Federación Aragonesa de Montañismo rendía homenaje hace unos días, en su cena anual, a dos guardas de refugio que durante más de 25 años han estado al pie del cañón, con las puertas abiertas, para dar cobijo a los montañeros. Segismundo Martínez y María Ángeles Sánchez se jubilan y la FAM les premió con su Insignia de Oro, por su esfuerzo, dedicación y acompañamiento.

El 1 de noviembre pusieron fin a su vida laboral como guardas. Fue un día de Todos los Santos pero de 1997 cuando llegaron al refugio de la Casa de Piedra, en el balneario de Panticosa. No ha sido el único lugar donde han acogido a los montañeros. Entre los años 2012 y 2020 también trabajaron en el de Bachimaña, un lugar más inhóspito, sobre todo en invierno, a 2.200 metros de altitud.

Segismundo, al que todos conocen como Segis, de 65 años, hizo de su pasión, su oficio. Pasó de una vida urbana en la capital aragonesa a vivir y a ganarse la vida en las montañas. "Nací en Zaragoza, pero siempre he sido muy montañero", cuenta. Trabajaba como albañil en Prames construyendo y reformando refugios, y antes ya había ayudado como voluntario a levantar el de Estós (Benasque).

Segismundo Martínez y Marian Sánchez dicen adiós a su trabajo en el refugio. Heraldo

"He trabajado en casi todos los refugios, el Ángel Orús, Góriz, Respomuso... Y en invierno, cuando la nieve nos echaba del monte, marcábamos o arreglábamos los senderos. Cuando acabábamos la construcción, sacaban a concurso la gestión y pensé que sería buena idea presentarme", cuenta.

Su elección fue la Casa de Piedra, donde había estado trabajando un amigo suyo como guarda y que él solía frecuentar. Embarcó en esta aventura a su mujer, María Ángeles Sánchez. Años después se abrió el de Bachimaña, también en Panticosa, y le ofrecieron llevarlo. Aquí estuvieron ocho años.

"Poco tienen que ver uno y otro", comenta Segis. Los separan 560 metros de desnivel y 85 años de antigüedad. Casa de Piedra, construido en 1927, es accesible, está a pie de carretera. A Bachimaña se llega después de dos horas caminando y sin dejar de pisar nieve en invierno. Eso sí, es relativamente nuevo y se construyó ya con todas las comodidades posibles teniendo en cuenta su situación a 2.200 metros de altitud.

Este ha sido un proyecto familiar. Primero se unió su pareja y luego el hermano de él, José Antonio Martínez, y el de ella, José Ángel Sánchez. "Empecé yo y poco a poco fueron acoplándose los demás", comenta.

El verano es un no parar de turistas, y el invierno, una época solitaria. "Me ha pasado de todo", dice Segis echando la vista atrás. Recuerda especialmente el año 2012. Ese verano se inauguró Bachimaña, después de seis o siete años de obras. "En invierno cayó mucha nieve. Para ir desde el balneario al otro refugio, había más de 2 metros. Subía con mi compañero José Ángel, él con esquís de travesía y yo con raquetas cuando me caí de cabeza en un agujero en la nieve. Mi compañero se creía que había bajado hasta el río, pero no. Con su ayuda pude salir. Nos costó llegar cuatro horas y media, una buena paliza. Así eran allí los inviernos", dice.

Bachimaña es inhóspito, duro, "pero también muy agradecido", matiza el guarda jubilado. Por eso, hacían turnos de dos semanas. "Con lo que costaba subir ya te quedabas 15 días. Tocaba a veces estar solo si hacía mal tiempo". Una soledad que él llevaba bien. "Disfruté mucho, no me apuraba. Siempre había cosas que hacer. Te buscabas trabajos para estar entretenido, haciendo labores de mantenimiento... Y si tenías frío te ponías a limpiar la cocina y te calentabas. Bachimaña se acondicionó muy bien. No es como la Casa de Piedra, que está construido desde 1927 y fue vivienda de trabajadores muchos años", explica Martínez.

Segis y María Ángeles han dado comida y alojamiento a miles de montañeros, y también socorro. La solidaridad montañera funciona, dice. Recuerda especialmente la llamada recibida una noche a las diez en Bachimaña. Cuatro montañeros que hacían el GR11 se perdieron. "Cogí frontales para todos y me fui a buscarlos. Cuando los encontré, los llevé de la mano hasta el refugio. Por supuesto, les dimos de cenar a las once de la noche, porque al que se ha perdido en el monte se le atiende a la hora que sea", dice.

Tiene anécdotas para dar y vender y ha conocido a montañeros de procedencias muy diversas, incluido uno de Tasmania, que iba descalzo en invierno por el refugio. Recaló aquí haciendo el GR-11. "Me dijo que en su pueblo no obligaban a ir calzado al colegio hasta los 6 años".

La única vez que alguien puso una queja, en sus 26 años de vida laboral, fue el primer invierno. No había tejado en la Casa de Piedra, pero la federación no quiso cerrar, ya que su máxima es que siempre haya una puerta abierta para los montañeros. "Bajaba el agua en cascada por la escalera y había mucha humedad en las paredes", reconoce.

También recuerda a un club de montaña que acabó con todas las existencias de cerveza. "Pasaron la tarde bebiendo jarras y por la noche, las latas por paquetes y calientes. Con el dinero que les quedaba de bote, aún se llevaron dos pack de cerveza caliente. Pero se comportaron, no hubo que echarles la bronca ni nada".

Segis no oculta que echará de menos el contacto humano, acostumbrado a la cercanía con miles de visitantes. "Mi máxima es tratar a la gente como te gustaría que te trataran a ti". Vive en Panticosa, aunque alterna su estancia con una casa familiar cerca de las Vilas del Turbón. "Cuando voy a Zaragoza un día, por la tarde ya tengo ganas de volver otra vez. Mi vida está aquí, en la montaña. Salgo de casa, cruzo la carretera y estoy en el bosque".

En su despedido han recibido numerosos mensajes de montañeros a los que han dado cobijo, que les agradecen su trabajo y atención y el hecho de mantener siempre abierta una puerta. Confían en volver a encontrarlo a él y a María Ángeles en un sendero de las montañas que han sido su trabajo y su vida.