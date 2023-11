Una campaña invita a mantener limpia la ciudad bajo el lema "Huesca es tu casa también"

El Ayuntamiento de Huesca ha lanzado este lunes una campaña de concienciación sobre la limpieza en la vía pública en la que pide a los oscenses que no hagan en la calle lo que no harían en sus casas. El objetivo es evitar algunas prácticas como arrojar colillas o pipas. No solo afean la ciudad, también suponen un sobrecoste para las arcas públicas, sobre todo en el caso de la eliminación de grafitis.

La campaña lleva por lema '¿En tu casa no lo haces, verdad? Huesca es tu casa también'. En las imágenes aparecen colillas, chicles, cáscaras de pipas, cartones o grafitis en domicilios particulares, comparando este ámbito con la ciudad en conjunto como casa común. Hoy se lanzará en redes sociales para extenderse en próximas fases a otros formatos, como los mupis, y llegar a los colegios.

La alcaldesa, Lorena Orduna, ha recordado que desde el inicio del mandato su objetivo es que la ciudad estuviera limpia. "Era una demanda que nos hacían los oscenses constantemente". El Ayuntamiento ha reforzado la limpieza de grafitis y el trabajo de limpieza viaria en "zonas donde, después de salidas nocturnas o fiestas de los fines de semana, había más quejas vecinales".

Además de los grafitis ha mencionado actos incívicos como orinar en la calle, no dejar las basuras dentro del contenedores habilitados, no doblar los cartones bloqueando el contenedor, además de arrojar al suelo colillas, pipas, o chicles contra las que hay que actuar, según el Ayuntamiento, con un refuerzo de comunicación, además de las medidas de vigilancia, sanción y limpieza.

“No se puede generalizar y la mayoría de la gente es cívica, pero otros no, y eso cuesta mucho dinero. Por eso queremos hacer una campaña de concienciación con acciones que si en nuestras casas nunca realizaríamos por qué lo vamos a hacer en la ciudad”, ha declarado la alcaldesa.

Solo la limpieza de los grafitis cuesta unos 60.000 euros al año. Aunque la responsabilidad es del propietario de las fachadas, es el Ayuntamiento el que suele eliminarlas, con una media de casi 10 por semana, dependiendo de la época.

La alcaldesa ha presentado la campaña acompañada del concejal de Medio Ambiente, José Miguel Veintemilla. Respecto a los grafiteros, este ha comentado que es compleja. "No podemos tener un policía en cada calle ni en cada puerta", aunque a veces dejar su impronta, ha precisado, "y la Policía los tiene identificados". "De lo que se trata es de concienciar a la ciudadanía y de que si entre todos la cuidamos, viviremos con más calidad de vida".