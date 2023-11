Huesca mostrará sobre un escenario cómo se restaura un coche de época

Los aficionados a los coches de época tienen una cita el próximo domingo, día 12, en las XII Jornadas de Restauración de Vehículos Históricos Ciudad de Huesca, una cita que quiere concienciar a la administración, a la población en general y a los apasionados por este hobby la importancia de conservar este patrimonio cultural reconocido por la Unesco.

El programa incluye una exhibición de cómo se restaura un vehículo histórico. La estrella será en esta ocasión un Renault Gordini de 1964, que subirán al escenario del Centro Cultural Manuel Benito Moliner (11.30, con entrada gratuita) para que desde allí los responsables de su recuperación, Jesús Abizanda y Joaquín Jaime, muestren a los asistentes los entresijos del trabajo que han realizado apoyándose en un pase multimedia.

Huesca es pionera en una exhibición de este tipo, comenta Alberto Altemir, el presidente del Huesca Club Vehículos Históricos, una entidad con 220 socios de Huesca, el resto de Aragón y también de otras comunidades. "Fuimos los primeros en España en hacerlo en este formato y creo que seguimos siendo los únicos en presentar un vehículo totalmente restaurado". El hecho de celebrarlo en el Centro Cultural Manual Benito Moliner permite subirlo a un escenario.

Los ponentes, apoyándose en un pase multimedia, explicarán a los asistentes todo el proceso. Previamente, a las 9.30 habrá una concentración de vehículos en el parquin de Coso Real, pasearán por el centro de la ciudad y estacionarán a las 11.00 en la plaza de Navarra y la calle Alcoraz.

La exhibición permite ver todas las fases de la restauración y no quedarse solo en la apariencia. "Cuando contemplas un coche histórico te fijas en la pintura o el tapizado pero eso es solo una parte de las horas invertidas. Queremos poner en valor el trabajo del restaurador, enseñar las entrañas, sobre todo los trabajos que no se ven, la recuperación de mecánicas, sistemas hidráulicos , eléctricos, chapa…, que suponen un 80% de las horas invertidas", explica Altermir. En muchas ocasiones son labores "desconocidas e infravaloradas" pero que dan seguridad y fiabilidad. "No nos podemos quedar simplemente en la estética, en lo que vemos", comenta.

Siempre son proyectos de restauración totales. Durante estos 11 años han pasado por el escenario del centro cultural tanto automóviles como motocicletas, arreglados por profesionales o por aficionados con importantes conocimientos en mecánica "y buenísimas manos".

El club invita a todas las escuelas de formación profesional con el grado de Automoción de la provincia para conseguir atraer a jóvenes mecánicos y que puedan ver que se trata una posibilidad de trabajo. "No en vano en España hay más de 40.000 vehículos históricos con seguros y papeles en regla para circular, aunque probablemente esa cantidad igual haya que multiplicarla por cuatro, pues otros están parados y dados de baja porque no se utilizan. Y el 99% están en manos privadas", aclara Altemir.

Se consideran vehículos histórico los de más de 30 años de antigüedad. "Hay modelos que se pierden porque no han supuesto una innovación en diseño o mecánica y que no han tenido un efecto cultural. No tienen por qué ser vehículos caros porque los 600 son un vehículo histórico y con ellos la sociedad media española pasó de la moto al coche", explica el presidente del club.

Aunque carecen de las medidas de seguridad implantadas en los últimos tiempos apenas tienen percances. "Se usan de forma esporádica, el propietario va con mucho cuidado. Las compañías de seguros saben que los que están matriculados como vehículos históricos o de colección tienen cinco veces menos siniestralidad que cualquier otro", añade.

El club, además de fijarse en los coches, tiene como objetivo la promoción turística de la provincia, y así lo refleja su acta fundacional. Hace 29 años que organiza una prueba, las 'Pistonadas por los valles de Huesca'.