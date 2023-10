El queso se convierte en la gran estrella de una feria de Biescas sin ganado

Solo caballos, burros y mastines del Pirineo. La Feria de Otoño de Biescas cumple 30 años este fin de semana en una edición donde el ganado brillará por su ausencia. El espacio que tradicionalmente alberga a los mejores ejemplares de vacuno de la raza pirenaica, Fleckvieh o Limousin, a las ovejas churras tensina o a las cabras pirenaica recordará la esencia ganadera de este certamen pero en lugar de exhibir animales mostrará fotografías de lo más selecto de las razas autóctonas.

El virus de la fiebre hemorrágica, que afecta a rumiantes domésticos y salvajes por la picadura de un insecto, ha aconsejado prescindir este año de la exposición ganadera. Los primeros brotes en Aragón se confirmaron en septiembre de 2023 y tras los casos detectados en Teruel se ha extendido a Huesca y Zaragoza.

La concejala de Ganadería, Maite Coti, ha dicho que es "una cuestión de responsabilidad". "No es una enfermedad contagiosa pero los animales no están en las condiciones más adecuados y, aunque en general se encuentran bien, no sabemos cómo va a evolucionar", ha precisado este miércoles en el acto de presentación de la feria, acompañada de la alcaldesa, Nuria Pargada, y del vicepresidente de la Diputación, Ricardo Oliván.

Así pues se han suprimido las exposiciones de ganado y solo se ha mantenido en el programa la de caballos hispano-bretones, así como una muestra de perros mastines del Pirineo, o los ponis para pasear a los niños.

Pese a esta ausencia, la Feria de Biescas ofrece multitud de atractivos. No en vano la visitan cada año 10.000 personas. Cobra más protagonismo, si cabe, el XVIII Concurso Queso de Otoño. El público podrá degustar y comprar en un total de 26 queserías de Aragón, País Vasco, Navarra, Francia e incluso la Comunidad Valenciana y Menorca, que competirán por el primer puesto. Como otros años, un jurado profesional elegirá los cuatro mejores y el domingo el público votará el mejor queso tras la degustación popular.

Las queserías tienen una carpa habilitada en el complejo deportivo, y otra estará dedicada a los derivados del pato, con siete expositores. En el polideportivo y sus inmediaciones se colocarán el resto de puestos, donde los asistentes pueden comprar artesanía textil, madera, joyas, esencias, cuero, aceite, vinos, cervezas, miel, repostería, conservas, chocolates, setas, azafrán, cencerros, flores o instrumentos de caña y juguetes. También hay vehículos y maquinaria y material ganadero.

"Existe mucha demanda, recibimos muchas inscripciones y tenemos que hacer una selección", ha declarado la alcaldesa, Nuria Pargada. La condición indispensable es que los vendedores sean los productores y artesanos de lo que traen. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Ricardo Oliván, ha destacado el papel de la feria como dinamizador del desarrollo del territorio rural y de los sectores más necesitados de apoyo institucional.

La Ronda de Boltaña y los Titiriteros de Binéfar

El público, además de comprar queso, miel o chocolate, puede disfrutar de un variado programa de actividades. El sábado, se celebra una exhibición de juegos tradicionales aragoneses (11.30), a cargo de Fernando y Mariano Carrera; la proyección de la película 'Ganado o desierto' (17.00); y un concierto de alumnos de batería del aula de Pirenarium (19.00). Por la mañana habrá una charla sobre la actualidad y el futuro de la ganadería en el Alto Gállego. Y además estará abierta una exposición en el Centro Cultural Pablo Neruda de grabados, pinturas y dibujos del Pirineo, firmados por Ana Azón.

El domingo, la jornada empieza con un paseo para descubrir la fauna de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala (previa inscripción), una exhibición de vehículos antiguos y una exposición sobre la evolución de la bicicleta. Los dos platos fuertes del día serán las actuaciones de los Titiriteros de Binéfar (11.00) y la Ronda de Boltaña (18.00). Tras el concierto de la tarde se hará entrega del premio Queso de Otoño, para rematar la feria a las 20.00 con una degustación de la ternera que a lo largo del día se habrá estado asando.