La Guardia Civil esclarece en Huesca un 42% de los delitos pero despunta el cibercrimen 

Huesca es una de las provincias más seguras de España, a tenor de sus bajas tasas de criminalidad, con un 26% de infracciones penales por cada 1.000 habitantes, que además suponen un descenso del 4%. Al mismo tiempo, el 42% de los delitos conocidos logran esclarecerse, un porcentaje que se ha incrementado en dos puntos este año.

Las cifras las ha dado a conocer este jueves el teniente coronel jefe de la Comandancia, Francisco Javier Pulido, durante la celebración de la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo. No obstante, ha advertido, el descenso de la "criminalidad tradicional" contrasta con el aumento de la ciberdelincuencia. "Por ello estamos empleando mucho recursos y en el año 2021 se pusieron en marcha los 'Equipos @', formados por agentes especializados de una alta cualificación", ha declarado, que no solo resuelven delitos en Huesca, también en España y otros países, ya que el cibercrimen no conoce fronteras.

Es el último 12 de octubre del teniente coronel en Huesca, ya que su ascenso en unas semanas le obligará a dejar el destino. En su discurso ha agradecido el esfuerzo de los agentes de los 41 puestos diseminados por la provincia, que han contribuido a mantener esos bajos índices de criminalidad. Como ejemplo ha mencionado el cuartel de Ayerbe, cuya unidad de seguridad ciudadana fue distinguida por su eficacia durante el acto institucional en Zaragoza el pasado 5 de octubre.

Pero además de la lucha contra la delincuencia, ha destacado el alto número de auxilios prestados a ciudadanos en situaciones de riesgo, un total de 1.670, de los cuales el 31% se corresponden con rescates en zonas de montaña o de difícil acceso, precisamente en el año en que se celebra el 50 aniversario del servicio aéreo de la Guardia Civil.

Pulido también ha mencionado la protección a las víctimas de violencia de género en la provincia, ya que el 70% de las mujeres sometidas a protección están en el ámbito de la Guardia Civil, de la que depende la seguridad en toda la provincia, salvo en las ciudades de Huesca y Jaca.

Ha puesto el acento en el dispositivo de búsqueda del pasado mes de junio, en Santa Cilia, que consiguió tras 18 horas de búsqueda localizar con vida a una persona de avanzada edad desaparecida. Fue gracias a la unidad canina. Otro es el amplio operativo activado el 9 de agosto en el valle de Ansó para rescatar a un espeleólogo accidentado a más de 400 metros de profundidad en una cavidad. Tras casi 24 horas de trabajo se pudo extraer al herido.

La fiesta de la Guardia Civil ha servido además para recordar el 35 aniversario de la incorporación de la mujer. "La Comandancia de Huesca también fue pionera, siendo destinada una componente de la primera promoción al puesto de Graus". Desde entonces, un total de 1.180 guardias han prestado servicios en la provincia.

También se ha hecho mención a la colaboración policial con los agentes franceses, algunos de cuyos responsables han estado presentes en el acto. Con ellos se han realizado dispositivos conjuntos en pruebas deportivas como el Tour de Francia o la Vuelta a España, en eventos masivos como el festival Monegros Desert y en la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

El teniente coronel ha destacado precisamente el ingente trabajo realizado para garantizar la seguridad del Monegros Desert, que reúne a más de 50.000 personas. "Es el más numeroso que se celebra en 24 horas en toda Europa, según nos confirmó el promotor. No hay otro que acumule tanta gente en tan poco espacio en ese tiempo", ha señalado.

Durante el acto se han entregado condecoraciones a los agentes por auxilios destacados y también a algunos civiles. Ha intervenido asimismo el subdelegado del gobierno, José Carlos Campo, quien ha definido a la Guardia Civil como "una institución indispensable para la vida cotidiana de nuestras localidades". Han asistido autoridades civiles y militares, entre ellas el fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech.