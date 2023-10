La Diputación Provincial de Huesca inicia la reparación del depósito de agua de Jaca

La Diputación Provincial de Huesca va a comenzar esta semana las obras de reparación integral para la impermeabilización interior del depósito de abastecimiento de agua de Jaca. La infraestructura, licitada hace 13 años por más de 1,5 millones de euros y entregada hace 10, nunca se ha podido utilizar por la existencia de problemas de filtraciones.

Ahora, el departamento de Obras va a invertir 45.881,12 euros para solucionar el problema. La actuación empieza esta semana y Lasaosa Productos Químicos, empresa adjudicataria, tiene dos meses de plazo para concluir la obra.

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua en Jaca la Diputación de Huesca licitó el pasado 27 de septiembre los trabajos para la impermeabilización interna de este depósito. Las filtraciones en los muros de hormigón producidas desde poco después de la finalización de las obras han impedido su uso.

El diputado responsable de Obras, Álvaro Bescós, ha asegurado que "este depósito de abastecimiento de agua hasta ahora había estado en el más absoluto olvido". Ha añadido que "ahora lo que vamos a hacer es solucionar el problema". "Después de la reparación que hemos puesto en marcha se va a garantizar que los jacetanos no tengan problemas de suministro. Esta es una obra más que necesaria no solo porque el agua sea un servicio básico, si no porque estamos hablando de una de las localidades más turísticas de Aragón", ha concluido.