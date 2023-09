Estada congrega a los herederos de la fragua de Vulcano

La explanada de las piscinas de Estada emula desde ayer y hasta este domingo algo similar a lo que podría ser la fragua de Vulcano que inspiró Diego de Velázquez. Cuatrocientos años después de que el genial pintor sevillano inmortalizará en el lienzo del mismo nombre el milenario oficio del forjador o herrero, este apenas ha sufrido variaciones con el paso de los siglos y sigue siendo un arte seductor para para decenas de profesionales, que, pese a su dureza, muestran con orgullo sus destrezas.

Visibilizar este trabajo artesanal, intercambiar técnicas y, en esencia, aprender unos de otros, es lo que persigue el II Encuentro de Herreros, organizado por el forjador y alguacil de Estada, Chapi López, en colaboración con el Ayuntamiento y los vecinos de este municipio, así como con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca. El acto inaugural tuvo lugar el viernes por parte de autoridades de la DPH, Comarca de Somontano, Cortes de Aragón y alcaldes de los municipios vecinos y con la recepción de los 55 forjadores llegados de varios puntos de España, entre ellos un bielorruso y un italiano.

El acto más espectacular y simbólico tuvo lugar en la medianoche con el encendido de la forja nocturna y el inicio de los trabajos sobre el yunque, con el fuego como elemento y el martillo como herramienta para moldear el fuerte acero con el que construirán una escultura colectiva como ya hicieron en la pasada edición de 2019. Ese año se creó una gran obra dedicada a los hortelanos de Estada que con su trabajo consiguieron que sus hijos pudieran estudiar en la Universidad. La escultura de esta segunda edición está dedicada a la figura del docente, esos maestros y maestras que recorrían la España rural y cuya vocación permitió que muchos niños pudieran acceder a estudios universitarios.

En esa tarea se afanan desde este sábado por la mañana artesanas como Noemí Arnau, canaria residente en Murcia desde hace diez años que junto a su compañero David Durán llevan 26 años trabajando el metal. "Somos escultores que tras probar otras técnicas como la fundición nos hemos decantado por el hierro. Nos une el amor al arte, al material y al oficio. Yo estudié Bellas Artes y me especialicé en escultura. Mi compañero es autodidacta y juntos creamos Artnau", señalaba, para esta canaria, es la primera vez que acude a Estada y se muestra encantada por la experiencia. "Me gusta porque se puede ver los diferentes tipos de trabajo dentro de la misma rama, los distintos enfoques para conseguir lo mismo: el disfrute del trabajo del metal", afirma.

De Galicia llega Santiago Martínez, con taller de forja en Santiago de Compostela. Entre sus trabajos ha contribuido a restaurar la catedral de Santiago, el pórtico de la Gloria, el altar mayor, el propio botafumeiro y la plaza del Obradoiro. Yago, como lo llaman sus colegas, lamenta que pese a la defensa del "patrimonio material que hay en España no se defiende el inmaterial como todos los oficios, no sólo los herreros si no los carpinteros, ebanistas, tallistas, orfebres, canteros…. Por eso hacemos estos encuentros de forja para que gente que desconozca el oficio se anime a seguir y pueda haber nueva generación".

El ‘alma mater’ del encuentro Chapi López destacaba la buena aceptación de esta cita con alrededor de un millar de asistentes hasta el momento, pero sobre todo del intercambio profesional. “Somos una familia y aprendemos unos de otro. El encuentro surgió por eso precisamente, para aprender. Es un oficio que está vivo, aunque la gente no nos conozca. En la Universidad y en las escuelas se está dando clases de arquitectura, de madera, de talla, de arte y la forja ha quedado como un arte menor, aunque todo parte de ahí, de una estructura de hierro. Sin el herrero no pueden trabajar los otros gremios. Estamos infravalorados, pero no nos rendimos”, sentencia Chapi.

Por su parte, el alcalde de Estada, Valero Aguayos, valoraba el desarrollo de este evento "muy importante" para el municipio y la Comarca. "Es muy significativo que herreros de toda España vengan a un pueblo de 200 habitantes y que todo el pueblo se implique dándoles de comer, alojamiento y todo lo necesario que conlleva una cita como esta", añadió.

Programa del domingo

En la jornada de este domingo proseguirán los trabajos colectivos en las fraguas. A las 11.00 saldrá la comparsa de gigantes y cabezudos que acompañará a los herreros en la colocación de la estatua realizada. A las 13.00 se mostrará cómo funciona el horno de reducción de hierro y se impartirá una conferencia a cargo de los herreros Thomas Mink, de Madrid, y Yaiza García, de Barcelona. Durante toda la mañana habrá un mercado de artesanos.