Un equipo de Huesca se saca billete a la final de las Olimpiadas Mundiales de Robótica

Eduardo López, Álvaro Ramón, Martín Huidobro y Jorge Marín, cuatro niños de Huesca de 11 años, se han ganado el billete a la final de las Olimpiadas Internacionales de Robótica que se celebrará del 7 al 9 del noviembre en Panamá. Y es que su equipo Legosca, creado en la academia MiniVinci, quedó segundo en la fase nacional celebrada este pasado fin de semana en La Seu d'Urgell (Lérida).

La World Robot Olympiad (WRO) es una competición de robótica educativa de ámbito internacional. Ofrece a los jóvenes una oportunidad para acercarse de manera lúdica y divertida a la tecnología y la ingeniería. Los estudiantes, con la orientación de un entrenador, deben construir un robot innovador que supere un reto. Así, aprenden y demuestran su capacidad de resolución de problemas, al tiempo que desarrollan competencias personales. Está promovida a nivel internacional por la World Robot Olympiad Association y en España está organizada por Fundación educaBOT.

Estos cuatro apasionados de la robótica han sido entrenados por Patricia Heredia, una ingeniera de Telecomunicaciones y divulgadora que recientemente fue incluida en la lista Forbes de los 100 españoles más creativos en los negocios junto a Valeria Corrales. Ambas fundaron el canal de Youtube 'ValPat' con más de 15.000 seguidores, donde tratan de inspirar sobre todo a las niñas a apasionarse por el mundo de la tecnología, la electrónica, las matemáticas y la robótica.

En su caso, compitieron en la categoría RoboMission -para niños y niñas de 8 a 12 años-, donde los equipos deben construir robots autónomos con material Lego para resolver misiones planteadas sobre un tablero que este año tenía como temática la vida marina. Tenían dos minutos para sumar el mayor número posible de puntos y no podían recibir ayuda de su entrenador o entrenadora durante el torneo. "Lo importante de esta competición es que tienen que construir el robot ellos solos y tienen que incorporar una regla sorpresa que les desvelan ese día", destaca Heredia.

Los niños del equipo Legosca, durante la fase nacional celebrada en Lérida. MiniVinci

El equipo Legosca, que ya se impuso en la competición organizada en junio en Zaragoza, obtuvo una de las dos plazas para final internacional (la otra fue para un equipo de Mallorca). Algunos de estos niños llevan aprendiendo robótica desde que abrió la academia hace siete años y cuando escucharon la clasificación final "se pusieron contentísimos".

No obstante, de momento la alegría no es completa ya que necesitan apoyo para financiar el viaje hasta Panamá. Y es que el precio de la inscripción (350 euros por participante) solo entra el alojamiento y las comidas, no los vuelos. "Los críos están súper ilusionados con poder ir, pero ahora tenemos dos semanas para intentar conseguir el dinero", confía Patricia Heredia.