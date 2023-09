Alertan de la posible presencia de bandas de hurtos de móviles en las fiestas de Binéfar

La Junta Local de Seguridad de Binéfar se ha reunido este mi mañana para coordinar el dispositivo policial para las fiestas, que arrancan este miércoles 13 y se prolongarán hasta el domingo 17. La alcaldesa, Patricia Rivera, y la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, Raquel Marquina, han presidido un encuentro en el que se han fijado los refuerzos policiales que velarán por la seguridad y el orden público, alertando, especialmente, de la actuación de bandas que llevan a cabo hurtos de móviles, por lo que se pide especial atención a los ciudadanos.

Patricia Rivera ha informado que la Policía Local de Binéfar dispondrá de toda su plantilla y reforzará los turnos durante la noche y las primeras horas de la mañana. Asimismo, ha señalado que este año no habrá punto violeta porque la anterior corporación no firmó el convenio anual para estos casos. No obstante, el equipo de gobierno ha puesto en marcha un dispositivo de atención a las posibles víctimas de agresión sexual por el que se pone en alerta (coordinándose con) a Policía Local, Guardia Civil y Centro de Salud.

Asimismo, se contará con la colaboración de Cruz Roja, con dos puestos de atención uno en el centro de la localidad y otro en el Recinto Ferial. Patricia Rivera ha destacado que la seguridad en el recinto de peñas corre a cargo de éstas, como organizadoras del programa que se desarrolla en el Recinto Ferial, pero se les proporcionará apoyo para controlar la afluencia de asistentes a los actos tanto a la entrada como a la salida, mientras que en los accesos a la localidad se contará con el apoyo de la Guardia Civil.

También se controlarán las fiestas ilegales que se vienen haciendo en los alrededores de la población, así como la venta de alcohol a menores, que puede conllevar importantes sanciones. Por último, indicó que se instalarán biondas en puntos estratégicos para reforzar la seguridad de las personas.

En cuanto a los chamizos –locales de jóvenes-, la Policía Local está informando de la obligatoriedad de presentar en el Ayuntamiento, previo a su apertura, la correspondiente "comunicación de peña o chamizo" y cumplir los requisitos de seguridad que establece la ordenanza municipal de convivencia y civismo.

Por parte de la Guardia Civil, se desplegarán medios del puesto de Binéfar y de la Compañía de Barbastro, así como refuerzos de la Comandancia y del Subsector de Tráfico de Huesca. Se prestará especial atención al control de alcoholemias en los accesos al casco urbano, el tráfico de droga y la venta de alcohol a menores, así como la vigilancia de posibles delitos contra el patrimonio. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también mantendrán una vigilancia especial para la prevención y atención ante posibles casos de violencia machista.

La alcaldesa de Binéfar ha agradecido a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad su trabajo, así como la coordinación entre las instituciones implicadas. La reunión de la Junta ha contado con la presencia de los tenientes de alcalde Sergio Serra y Beatriz Oliván, así como representantes de la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma y la Policía Nacional.