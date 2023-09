El PSOE acusa al presidente de la Diputación de Huesca de beneficiar a su ciudad en las subvenciones

Apenas dos meses después de haberse iniciado el mandato, salta la primera polémica en la Diputación de Huesca a cuenta del Plan Impulsa, que inyectará 7 millones de euros a los municipios oscenses y se suma a los 23,3 millones de euros del programa ordinario de obras presupuestado para 2023.

El grupo socialista denuncia que el reparto favorece a los municipios más grandes, entre ellos Monzón, cuyo alcalde es el presidente de la DPH, el popular Isaac Claver, beneficiado casi con el triple de dinero. Los populares por su parte se muestran "perplejos" ante estas acusaciones, que desmienten rotundamente, poniendo como ejemplo la subvención a Sabiñánigo, con alcaldesa del PSOE, el municipio donde más aumenta.

Según los socialistas, pese a que el PP, que gobierna con mayoría absoluta, ha vendido un incremento generalizado para todos los ayuntamientos, el plan discrimina a los más pequeños.

Antonio Biescas cita las cuantías percibidas por algunos consistorios comparándolas con el Plan de Inversiones de 2021, el último similar al impulsado por el nuevo equipo de gobierno y donde había un tope a las grandes ciudades. El Ayuntamiento de Palo, el segundo más pequeño de la provincia, pasa de 28.040 a 28.796 euros, es decir 756 euros más; y el de Argavieso, de 28.149 a 29.212 euros (1.100 euros de incremento).

En el polo opuesto está Monzón, que ha visto aumentada la cantidad de 37.333 euros a 109.150 euros (un incremento de 71.817 euros). Jaca, también gobernada por el PP, pasa de 37.333 euros a 121.893. En Sabiñánigo la cantidad inicial es la misma y recibiría este año 123.274 euros. Según los socialistas, esta mayor aportación se debe a que este municipio tiene 54 núcleos de población que atender. De Jaca dependen 34 y de Monzón, 4.

El pleno le dará luz verde el lunes gracias a la mayoría absoluta de los populares. Según el PSOE, "se ha anunciado a bombo y platillo como una forma de ayudar a los pueblos pero que, en realidad, a quien beneficia es a los ayuntamientos más grandes, que tienen una capacidad económica mayor. Y, casualmente, el de Monzón es uno de los más beneficiados”.

Antonio Biescas se pregunta "¿qué pensarán, por ejemplo, el resto de ayuntamientos de la comarca del Cinca Medio ante actitudes como ésta? Le sorprende, además, que entre los consistorios más beneficiados esté el de Monzón, "cuando tuvo que devolver subvenciones a la DPH durante la pasada legislatura por falta de gestión de los fondos recibidos”.

La capital del Cinca Medio va a recibir en torno a 70.000 euros más que el anterior plan de inversiones, “un premio muy elevado si tenemos en cuenta estos antecedentes”, en palabras de Biescas. Y lo hace, ha señalado el portavoz del PSOE, “de una manera un tanto sectaria y poco transparente, sin informar a la oposición del plan ni de las razones de estos cambios. Si esta es la política de Isaac Claver, estamos abocados a una mayor diferencia todavía entre el medio rural y el urbano”.

Biescas reconoce que todos los municipios van recibir una cuantía mayor que en el plan anterior, “algo lógico si tenemos en cuenta que todo ha subido en el último año, desde la luz y el gas pasando por materiales de obra”; y se alegra de que se plantee "ante la amenaza que hay en Europa de recuperar las reglas fiscales”.

Lo que no es tan lógico, añade, es que los pequeños municipios no sean los que vean incrementada la ayuda en un porcentaje mayor. "No se puede dinamitar la filosofía que deben tener siempre las diputaciones provinciales: vertebrar el territorio. Con decisiones como esta genera desigualdad entre las localidades más grandes, que tienen sus recursos, frente a los pueblos, en los que prestar servicios cuesta más, un dinero que, por otra parte, no tienen”.

El PSOE ha anunciado que se abstendrá en la votación “confiando en que reconsideren la posición adoptada y entiendan que la institución debe apoyar a todos los ayuntamientos, más allá de los grandes municipios”.

El equipo de gobierno de la Diputación ha mostrado su "perplejidad" ante estas acusaciones, que califica de "mala praxis" cuando aún faltan semanas antes de cumplirse los primeros 100 días de gobierno. Fuentes del mismo lo consideran "un ataque personal" a Claver y afirman que nunca se había atacado a un diputado por ser alcalde.