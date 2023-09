Primer censo en el Pirineo aragonés del animal más alpino

La perdiz nival es quizá el animal, descontados algunos invertebrados, que habita a mayor altitud en el Pirineo. Con su pequeño tamaño y su coloración cambiante, afronta las duras condiciones de los inviernos en la alta montaña, cada vez más afectada por el cambio climático. De hecho está considerada una especie "vulnerable", aunque hasta ahora se desconocía cuál era su población en Aragón y por lo tanto su evolución.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha realizado el primer censo tras recoger información durante 20 años y, aunque estima la presencia de unas 1.100 parejas, repartidas por toda la cordillera, desde la Mesa de los Tres Reyes, en la frontera con Navarra, al Parque Natural Posets-Maladeta, lindando con Cataluña, se teme por su futuro. Pocos enemigos la molestan a esa altitud, salvo la gran amenaza del aumento de las temperaturas.

El estudio del lagópodo alpino (Lagopus muta), nombre científico de la especie, en el Pirineo central se ha obtenido a partir de 303 observaciones realizadas entre los años 2000 y 2020, la mayor parte entre 2.500 y 2.700 metros de altitud. Su hábitat potencial es de 832 kilómetros cuadrados y se calcula que de ellos ocupa 607,4, el 82% en espacios de la Red Natura 2000. La mayor densidad está en el Parque Posets-Maladeta, precisamente el que concentra mayores macizos y las cumbres más altas de todo el Pirineo.

El estudio, publicado recientemente en la revista 'Pirineos' del CSIC, estima una población de 1.142 parejas (más, menos 105), una proyección en base a los avistamientos. Según explica el coordinador del informe, Juan Antonio Gil, se desconoce su tendencia poblacional al ser el primer censo en Aragón, pero debido a los efectos del cambio climático, se teme por una disminución de sus efectivos.

Este representante de la FCQ cree que con la información obtenida se pueden establecer y mejorar las medidas de protección de la especie y su hábitat a través de los Planes de Conservación y Gestión de Aragón. Con él ha colaborado en el estudio Carlos Pérez, del Grupo Aragón de Anillamiento Científico de Aves.

La especie vive por encima de los 2.000 metros encontrándose hasta en los 3.400. Se extinguió en la Cordillera Cantábrica. "Es un ave de un gran interés ecológico y científico, ya que su distribución, hábitat y poblaciones son buenos bioindicadores del estado de salud de los ecosistemas que ocupa y en especial para constatar los efectos del calentamiento global", señala el estudio. De hecho, la legislación de la Unión Europea la incluye en el Anexo I de la Directiva Aves 79/409/CEE, por lo que los estados miembros tienen la obligación de establecer medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción.

Están entre las aves que viven a mayor altitud en Aragón, junto con el gorrión alpino y el treparriscos, comenta Gil. Mamíferos prácticamente no subsisten a esas alturas, sí invertebrados. "Son sitios donde el periodo reproductivo es muy corto, con unos cambios climáticos muy severos y con una gran insolación. Hay que estar adaptado a todo eso".

La especie, que encontró refugio en hábitats de montaña tras los aumentos de temperatura de los últimos siglos, está presente en todos los macizos montañosos a excepción del Turbón, donde se considera extinta. También vive en Cataluña y apenas hay unas parejas en Navarra. En el resto del país se extinguió.

Trabajos de seguimiento de la población en la Maladeta. FCQ

"Puede estar muy afectada por el cambio climático, no olvidemos que es una especie ártica. Con los glaciares en su máxima extensión llegó aquí, luego se ha ido retrayendo y en el único sitio donde puede estar es en refugios climáticos como el Pirineo. Para poder ver una perdiz nival hay que subir a 2.000 metros, en Noruega está a nivel del mar", explica el representante de la Fundación del Quebrantahuesos.

El Observatorio Pirenaico de Cambio Climático prevé un aumento significativo de las temperaturas, que para el horizonte 2030 podría ser de entre 1º C y 2,7º C, y para el 2050, de 2,0º C a 4,0º C. Además, apunta a un descenso significativo del espesor de nieve, que podría disminuir a la mitad a 1.800 metros en el horizonte del 2050, y el periodo de permanencia en el suelo se reduciría en más de un mes.

La menor innivación tiene una afección directa. La estrategia ecológica de la perdiz nival hace que mude las plumas según las estaciones. "A finales de octubre son blancas y si en estas fechas no están las cumbres cubiertas de nieve tienen un problema, son un blanco para los predadores", dice Gil. En marzo vuelven a cambiar de color y durante el periodo estival son grises, prácticamente como las rocas, "y por lo tanto muy difíciles de detectar", aclara Gil. "Por eso hay gente que piensa que son muy escasas, y lo son, pero es que es difícil verlas", aclara.

El estudio menciona otros conteos más generales realizados en el Pirineo español, donde entre 1980 y 2018 hubo una tendencia decreciente de la población del -37,6%. En Aragón es imposible saber la evolución, ya que se ha hecho ahora el primero censo, y para conocer el futuro habría que establecer seguimientos.

"Más o menos se conocía la distribución y ahora la hemos afinado. En varias parcelas hemos calculado la densidad y el hábitat potencial para estimar la población. La foto de la población no nos dice si está en declive o no, pero sirve para poder repetirla en un tiempo y ver la evolución, porque la Administración autonómica tiene que mandar información cada seis años al Ministerio y este a su vez a la Comisión Europea sobre las poblaciones en la Red Natura 2000", explica el especialista. Precisamente fue la presencia de esta especie la que llevó a la declaración de varios espacios como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el Pirineo.