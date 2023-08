El obispado de Barbastro y el Opus Dei buscan un acuerdo sobre la gestión de Torreciudad

El control del santuario de Torreciudad, a orillas del embalse de El Grado, es objeto de una aireada disputa entre el Obispado de Barbastro-Monzón y la Prelatura del Opus Dei, que lo levantó en 1975 haciendo realidad el sueño de su fundador, el barbastrense San Josemaria Escrivá de Balanguer.

La controversia, con comunicados incluido, salió a la luz tras el nombramiento, a mediados de julio, como rector del santuario de José Mairal, vicario judicial del Obispado, al frente de la parroquia de Bolturina-Ubiergo, a la que pertenece Torreciudad. Será el primero que no es de la Obra. Tomará posesión el 1 de septiembre.

Para la Prelatura es una intromisión y de hecho han recurrido ante la Santa Sede el nombramiento de José Mairal, en sustitución del actual Ángel Lasheras, a quien siguen considerando como vigente rector.

Para la diócesis, el nombramiento se ajusta de pleno al derecho canónico con el respaldo de Roma, dentro del proceso abierto hace dos años por ambas partes para lograr que Torreciudad sea "un santuario diocesano".

En medios especializados en religión se habla de la necesidad de aportar más ingresos al Obispado (en círculos próximos a Torreciudad circula la cifra de 600.000 euros anuales frente a los simbólicos 19 mensuales del inicio), proyectos urbanísticos no comunicados, falta de entendimiento entre el obispo, Ángel Pérez, y el prelado, Fernando Ocariz, o decisión acorde con el último ‘motu proprio’ del Papa en relación al Opus Dei, para asimilarlo a una asociación clerical pública, lo que supondría un recorte de sus privilegios.

El Opus Dei sigue siendo una prelatura, pero los estatutos están en proceso de cambio para cumplir la Constitución Praedicate evagelium. Una vez modificados, la Santa Sede deberá aprobarlos.

200.000 visitantes

En el centro de la polémica está el control de un santuario con un potencial religioso y económico enorme que recibe al año unos 200.000 fieles. El segundo templo más visitado de Aragón tras la Basílica del Pilar está vinculado a la infancia de Escrivá de Balaguer, quien, en 1904, con 2 años, enfermó y fue desahuciado por los médicos. Su madre le prometió a la virgen que, si lo salvaba, iría a ofrecérselo a Torreciudad, una ermita del siglo XI a unos 20 km de Barbastro.

En 1962, la entidad civil Inmobiliaria General Castellana, S.A. (hoy Desarrollo Social, S.A.) estableció un acuerdo con la diócesis para hacerse cargo de la ermita y de la imagen de la Virgen. Mediante escritura pública de cesión a perpetuidad se dispuso que el dominio directo permanezca en el obispado, que cede a perpetuidad el dominio útil al Opus, siempre que se cumplan las condiciones del contrato.

El templo actual se construyó en los años 70 con donativos de fieles del Opus, cooperadores y personas del mundo entero. La propiedad perteneció en un inicio a la entidad civil que promovió su edificación y, recientemente, se cedió a la Fundación Canónica Santuario Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia el 1 de enero de 2020. La fundación se creó «con el objetivo de facilitar que, en el futuro, con el acuerdo del señor obispo, pueda regirse por las normas de los santuarios diocesanos», según fuentes de Torreciudad.

La Prelatura defiende que su estatuto canónico es el de oratorio del Opus Dei y por eso el rector lo debe nombrar el vicario regional en España, como ha ocurrido desde 1975 con los siete rectores. Hace dos años se dirigió a la diócesis para actualizar el marco jurídico y de colaboración mutua y que se pudiera considerar santuario diocesano. Si se produce esta modificación el obispo debe aprobar sus estatutos y establecer un acuerdo con la prelatura para el nombramiento del rector, que aún no se ha materializado y por eso el Opus entiende que el obispo no es quién para designar el nuevo rector.

Desde el Obispado recalcan tras la petición del Opus Dei de una ‘novación contractual’ y que tras su estudio "se ve la necesidad de esa regularización". Y rechazan de plano las insinuaciones de que en el fondo de todo este asunto haya "una cuestión económica, lo importante es regularizar la situación jurídica, canónica y pastoral de Torreciudad", señalan desde la diócesis.

Datos económicos

Algunos datos económicos ayudan a entender el peso del santuario en la zona. Según la Asociación Patronato de Torreciudad, que asume el funcionamiento y promueve las actividades para los peregrinos, en 2022 el mantenimiento (ermita antigua, nuevo templo y oficina de información y de acogida de peregrinos) se elevó a 1.230.957 €.

Torreciudad asegura que no recibe "ninguna ayuda económica de la diócesis para cubrir sus gastos" y que tiene un déficit estructural importante. Su principal fuente de ingresos son los donativos, con los que todos los años equilibra el presupuesto. En 2022, la aportación de los peregrinos fue de 147.944€ entre limosnas, colectas, velas... Y los ingresos en la oficina de turismo y el centro de visitantes fueron 179.990€.

Pero la Asociación Patronato de Torreciudad tiene que conseguir cubrir el resto, casi un millón de euros. Los Amigos de Torreciudad, por ejemplo, aportan 279.306 € y las fundaciones también contribuyen. La principal es Cárdenas Rosales, que tiene entre sus fines ayudar a Torreciudad. Esta proyectó un plan para 10 años que pretendía lograr un fondo de 35 millones de euros para adecuar la oferta religiosa, social, turística y económica del santuario a los nuevos tiempos.

La gran afluencia de fieles a Torreciudad repercute en los municipios de la zona. Desde la construcción del nuevo santuario ha recibido más de 10 millones de peregrinos. Prueba de su carácter universal es que ha recibido a grupos de 105 países. Tiene una red de más de 600 delegados-voluntarios en todo el mundo que cada año se reúnen para planificar la temporada y seguir captando nuevos fieles y visitantes.

El 16 de septiembre, la Jornada Mariana de la Familia reunirá a unos 10.000 fieles llegados de toda España para escuchar, en esta ocasión, la homilía del obispo fr Barbastro. Será la segunda visita de monseñor Pérez Pueyo a Torreciudad desde que estalló esta polémica. La anterior fue el pasado fin de semana con motivo de la fiesta de la Virgen de Torreciudad, y en ella coincidió con el vicario de la Prelatura. Durante la jornada del sábado «hubo conversaciones y se progresa en un acuerdo», afirman ambas partes.

Se da por hecho que la Santa Sede no resolverá antes del 1 de septiembre el recurso por lo que José Mairal ejercerá como nuevo rector entonces. Ese día "no pasará nada fuera de lo normal" - no habrá una toma de posesión formal-, afirman desde el Obispado y el Opus Dei, que comprometen "colaboración" pastoral. De hecho, el obispo que era inicialmente el encargado de presidir la ecuaristía del pasado domingo en Torreciudad le cedió esa tarea a Mairal, en un gesto interpretado como ratificación de la decisión adoptada.