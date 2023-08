El área de autocaravanas de Huesca, hasta la bandera en verano: "Es de las mejores que hay"

"Un estilo de vida con muchos más pros que contras" es la forma en la que definen los viajes de autocaravanas los conductores y viajeros que eligen esta forma de recorrer la provincia de Huesca. Algo que les proporciona, especialmente es "libertad y tranquilidad" en cada uno de sus trayectos, al cargar un hogar sobre cuatro ruedas.

Este verano, el parquin de autocaravanas de la capital oscense, ubicado junto al Palacio de los Deportes y muy bien valorado en los portales especializados, está volviendo a registrar una altísima ocupación con turistas ocasionales y también usuarios habituales de este tipo de vehículos. Y es que hay quien los termina convirtiendo en un hogar definitivo, como Sergi Roselló. Este leridano reside en Zaragoza desde hace ocho años y comparte esta afición con su pareja, de Huesca. "Vivo desde hace un año en mi autocaravana, al igual que mi pareja y es un estilo de vida totalmente diferente a lo que conocía hasta ahora", asegura.

Roselló ve muchas más ventajas que inconvenientes, sobre todo por la tranquilidad "y porque no estás obligado a estar en un sitio. No obstante, lamenta que en estas áreas se encuentran con furgonetas, que no son vehículos vivienda, "y muchas veces ocupan plazas correspondientes a las autocaravanas", declara. Algo que ha sucedido durante las recientes Fiestas de San Lorenzo.

Otra de las usuarias del área de Huesca es Loli Felipe, una barcelonesa que se mueve mucho por Aragón en autocaravana y que valora ante todo "la libertad que proporciona y lo económico que resultan las estancias". Y en este caso, le gusta especialmente que haya un supermercado cerca para hacer compras. Por contra, considera que el cercano camping San Lorenzo "está un poco descuidado" lo que hace que, por ejemplo, cuando llueve se llene el suelo de barro.

A Ximo Martín, de Gandía (Valencia), le inculcaron la pasión por las autocaravanas desde pequeño y ahora es un entusiasta también del territorio aragonés, donde viaja todos los años a lugares como Jaca, Villanúa o Benasque. "He venido a Huesca porque hay un área muy buena para las caravanas, una de las mejores porque tiene una zona sombreada y cuenta con todos los servicios necesarios", asegura. Algo que agradece "porque últimamente los ayuntamientos nos están poniendo muchas pegas en cuanto a prohibiciones de estacionamiento, sobre todo por la gente que no cumple con las normas y que terminamos pagándolo todos".

También llegan extranjeros como Felipe Vitor, de Portugal, que viene por primera vez a Aragón. "Los parquin y servicios son estupendos, al igual que en el resto de España", destaca. Para él, la autocaravana es también "un estilo de vida que solo tiene ventajas, sobre todo porque resulta muy cómodo viajar en ella y encontrar servicios y parkings gratuitos en cualquier lugar".