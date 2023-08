El sueño hecho realidad de Irene para convertirse en el 'Hada Ciudadela' de Jaca

Los sueños, a veces, se cumplen. Y si no que se lo pregunten a Irene y Carlota, dos hermanas andaluzas que el 10 de agosto vivieron “la más bella historia escrita en las páginas de La Memoria de la Piedra”, la visita teatralizada que cuenta la historia de la Ciudadela de Jaca a través de varios personajes, con una sorpresa que nunca olvidará.

Irene, una niña de siete años, volvió como cada verano a Jaca con su hermana Carlota, sus padres y abuelos, que venían desde Granada para ver la función. Al terminar, la pequeña se acercó a Toño L´Hotellerie, guionista, director y uno de los actores, para darle un dibujo del ‘Hada Ciudadela’. "Cada año me trae uno, yo ya lo espero y ella lo sabe. El dibujo era precioso y al darle la vuelta leí '¡Ojalá un día pueda ser el Hada Ciudadela contigo!'. Le miré a esos ojos grandes y azules y vi que le brillaban. Nos emocionamos todos", recuerda el actor, que no pudo evitar llorar tampoco. "Tanto que no podía ni hablar”.

El elenco de la visita teatralizada 'La Memoria de la Piedra' se "compinchó" para darle una sorpresa especial a una niña de Granada y a su hermana.

Tras la representación de ese día salió del Castillo con la idea de que tenían que hacer algo por Irene. Esa noche le dio vueltas y vueltas, y al día siguiente por la mañana habló con su compañero el actor Jorge Andolz, con el director del Castillo, el Coronel Francisco Rubio, con su compañera Rosa Morante y con el fotógrafo y artista Diego Fernández, que fueron los “cómplices secretos”. Y llamó a la madre de Irene y Carlota para decirles que acudieran a la Ciudadela, a las 10.00 "sin que las niñas supieran nada".

Una vez ahí, en el puente que da acceso a la fortaleza, les esperaba el capitán de los Tercios, que sacó un trono para Irene y Toño L´Hotellerie ofreció un monólogo personalizado, igual que el que realiza en cada visita teatralizada, con música y humo, pero pensado especialmente para las pequeñas. “Lo que vivimos es algo que ninguno de los que estuvimos ahí difícilmente olvidaremos jamás”, asegura el actor.

‘La Memoria de la Piedra’ ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer las impresiones de personas importantes durante los primeros años de la Ciudadela: Felipe II, impulsor de la construcción; los dos últimos habitantes del Burnao, el poblado expropiado para edificar la Ciudadela; Tiburcio Spanocchi, el ingeniero militar que la diseñó; un capitán de los Tercios y Juan de Velasco, primer maestre de campo del castillo.