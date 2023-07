Juzgado en Huesca el tío de una niña de 12 años por abusar de ella en el coche

La Audiencia Provincial de Huesca juzgó este miércoles a un joven acusado de abusar de su sobrina cuando esta tenía 12 años mientras iban solos en el coche, cuando él la llevaba desde casa de su abuela a la de su madre. La Fiscalía pide para el hombre cinco años de prisión como presunto autor de un delito contra la libertad sexual cometido contra un menor.

La calificación provisional solicita también la inhabilitación especial del acusado para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con niños. Y la prohibición de aproximación y comunicación por nueve años y libertad vigilada por siete.

La víctima, ahora de 17 años, declaró en la vista por videoconferencia desde otra dependencia del Palacio de Justicia de Huesca. Dijo que el hermano de su madre la acompañaba a su casa en coche desde la de su abuela, situada a las afueras de Huesca, cuando le empezó a tocar las piernas, las partes íntimas y los pechos mientras conducía.

Los hechos ocurrieron en 2017. La niña guardó silencio durante un tiempo, no habló con nadie de los hechos, y seguía coincidiendo con el tío en reuniones familiares. Solo se lo contó tiempo después a su pareja. Sin embargo, no se atrevió a denunciarlo hasta que no fue apartada de su familia e ingresó en un centro bajo tutela de los Servicios Sociales en el año 2020. "Allí sabía que estaba segura", declaró, afirmando que temía represalias.

También interpuso cuatro denuncias por agresiones sexuales cometidas presuntamente por este tío y otros parientes maternos que fueron objeto de otro procedimiento. Las instruyó el Juzgado de Menores, al tener los chicos menos de 18 años.

La adolescente negó actuar por animadversión hacia la familia de su madre pero sí reconoció que no quería saber nada de ellos porque los responsabiliza de que sus hermanos hubieran acabado en un centro de menores.

El acusado negó los hechos y atribuyó la acusación a una venganza cuando él denunció a su sobrina por robarle la cartera a su mujer. "Nos amenazó con hacernos la vida imposible", manifestó, asegurando que la chica prometió vengarse porque lo culpa a él y a la familia materna de no cuidar a sus hermanos.