Espectacular avalancha en el glaciar de la Maladeta

Una espectacular avalancha ha dejado sin nieve buena parte del glaciar de la Maladeta, en el valle de Benasque. El alud se produjo hace unos días y los expertos lo atribuyen a la degradación de la masa de hielo, cuyas características dificultan la retención del manto caído en invierno y en la primavera, de forma que actúa como un tobogán. Por fortuna no causó daños personales.

La imagen de la muesca la captó este martes Gerardo Bielsa sobrevolándolo con su avioneta, pero por los testimonios de los montañeros que lo vieron ya estaba así antes del 25 de junio. "Llamaba la atención porque la avalancha era muy grande. Si coge a alguien por debajo hubiera sido un desastre. La nieve se ha desprendido y se ha ido para abajo dejando al descubierto el hielo", comentó este aviador, conocido por sus fotografías aéreas del Pirineo.

Otra de las imágenes captadas por Gerardo Bielsa del glaciar de la Maladeta. Gerardo Bielsa

A diferencia de la ascensión al Aneto, que atraviesa el hielo, no pasa por aquí ninguna ruta, tan solo transitan esta zona quienes se acercan para admirar uno de los últimos glaciares del sur del Europa. Las últimas nevadas de primavera fueron seguidas de aludes frecuentes al ser nieve húmeda, precisó Bielsa, "lo curiosa de este es que se ha llevado toda la capa que había desde el invierno". La línea de corte, afirmó, tiene una altura de varios metros.

El glaciar de la Maladeta ya se fragmentó en dos y ha perdido en tres décadas el 60% de su superficie. La avalancha ocurrió en la parte occidental, que para los científicos se ha convertido en un helero, sin movimiento, donde existe una fuerte pendiente.

Según explicó el geólogo José Luis Piedrafita, "es hielo gris, muerto". El manto de nieve no ha logrado adherirse porque la capa helada está desgastada, no es rugosa. "No tiene agarre debido al deterioro del glaciar, lo que ha facilitado el deslizamiento". Lo comparó con "un tobogán mojado" porque con el calor, el agua que se ha filtrado ha actuado de lubricante.

Donde sí permanece todavía la nieve es en el glaciar del Aneto. El año pasado, a causa de las olas de calor de junio, el hielo afloró e hizo muy peligroso cruzarlo. Tras varios accidentes se recomendó una ruta alternativa. En estas fechas, aumentan las expediciones a la cumbre, ya que los montañeros aprovechan el buen tiempo y el hecho de que todavía pueden pisar nieve y no hielo para atravesarlo más cómodamente.

Gerardo Bielsa tomó también fotografías de los dos lagos aparecidos al pie del glaciar del Aneto. Gerardo

Gerardo Bielsa también tomó imágenes desde el aire de lo que parece un incipiente segundo ibón al borde del glaciar del Aneto, fruto de la retirada del mismo. Hace unos años ya descubrió un lago bajo el collado Maldito, a 3.100 m de altitud, corroborado por los científicos. Como el primero, este segundo parece que va creciendo, aseguró Piedrafita, otra prueba de la transformación del paisaje a medida que el hielo glaciar se retira.