Primer día sin el Canfranero: "Me habría gustado viajar en tren pero todo sea por renovar la línea"

Un grupo de 30 alumnos del colegio de Mora de Rubielos (Teruel) que están de viaje de estudios han sido de los primeros usuarios en verse afectados este lunes por la interrupción del tráfico ferroviario entre Huesca y Canfranc, a causa de las obras de reforma integral de la línea, un cierre que se prolongará hasta mayo del 2024 debido a la incompatibilidad de la circulación de trenes con los trabajos en las vías. El trayecto entre Zaragoza y Huesca se lleva a cabo en tren, pero luego Renfe ha dispuesto un servicio alternativo por carretera y los pasajeros tienen que coger un autobús, que efectúa parada en las diez estaciones.

"No tener tren durante casi un año no había ocurrido en Canfranc hace mucho tiempo pero estamos contentos porque entendemos que la reforma integral es algo positivo. Vamos a tener obras y las obras generan economía. El resultado será una vía en condiciones, segura, y un nuevo paso de cara a la reapertura. Poner 150 millones en esta línea en los próximos dos años es muchísimo dinero", ha declarado el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez.

Ha explicado que dada la duración de las obras no había alternativa a trabajar en un época que no fuera el verano, cuando más usuarios tiene el Canfranero. "Además, existe un servicio alternativo de autobús por parte de Renfe, que está muy bien organizado".

Los usuarios que hoy han tenido que utilizarlo han podido constatar la buena organización. El interventor del tren se encargaba de dirigirlos a la llegada a la Intermodal de Huesca y de acompañarlos en el trayecto. A las 9.45 esperaban un autobús y un microbús de la compañía Avanza fletados por Renfe en las dársenas 6 y 7. El primero cubre el tramo con más usuarios. Va directo de Huesca a Sabiñánigo, sin paradas intermedias, para luego recalar en Jaca, Castiello, Villanúa y Canfranc. Como el recorrido es distinto por carretera y buena parte discurre por autovía, llegarán a esta última localidad 1 hora y 20 minutos antes de lo que tardarían en tren.

El microbús parte con los que se dirigen a las otras estaciones más cercanas, ya que meter a todos en el mismo vehículo haría el viaje muy penoso para los que van hasta Jaca o Canfranc. Realiza paradas en todos los pueblos desde la capital oscense hasta Sabinánigo: Ayerbe, Riglos, Santa María y la Peña, Anzánigo, Caldearenas y Sabiñánigo. En caso de que recoja algún viajero en estas localidades con destino al último tramo de la línea seguirá viaje hasta Canfranc. Este servicio emplea un tiempo similar al del tren.

El autobús que ha partido a las 10.00 desde la dársena 6 de la Intermodal iba repleto, con 49 de sus 50 plazas ocupadas, más de la mitad por los alumnos del colegio de Mora de Rubielos, que van a Canfranc en viaje de fin de curso. No pasaba lo mismo con el microbús, al que apenas han subido un puñado de pasajeros.

Junto a los estudiantes viajaba también el zaragozano Joel Bala y un grupo de amigos. "Sabíamos que al llegar a Huesca tendríamos que coger un autobús porque lo hemos visto en la página web. Está bien que renueven la línea", ha comentado este joven, que no es usuario habitual del Canfranero. Con él coincide otra de las pasajeras, Amelia González, también de Zaragoza y que igualmente está de excursión con unas amigas. "Me habría gustado ir en el Canfranero, pero si no hay otra cosa, qué vamos a hacer, todo sea por la renovación de la vía. Esperemos que la arreglen pronto", ha explicado esta viajera.

En los trayectos de regreso entre Canfranc y Huesca, al servicio se incorpora otro microbús, que hace el viaje entre Ayerbe y la capital oscense, con objeto de agilizar el desplazamiento de estos usuarios.

"La vía y la carretera no transcurren de forma paralela. Nosotros tenemos que prestar servicio a todas estas localidades y tenemos que hacerlo de forma diferenciada", ha indicado Rafael Lázaro, jefe de Media Distancia de Renfe en Aragón. Aunque no es un servicio ágil para el viajero habitual, "porque vamos por trazados del siglo XIX", en verano funciona muy bien dado su uso turístico.

La vía ya estuvo cortada el año pasado 145 días para poder acometer la renovación integral de la vía en el tramo entre Plasencia del Monte y Ayerbe. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) acomete ahora la segunda fase del proyecto con la renovación de otros 61 km de vía: 37 entre Ayerbe y Caldearenas y 24 de Jaca a Canfranc. Invertirá 155,2 millones de euros en una infraestructura que considera "esencial para promover el transporte ferroviario entre Zaragoza y Huesca con el Pirineo aragonés, así como para recuperar la conexión internacional con Francia".

La previsión es que a finales de 2024 esté completamente renovada la línea y solo quede implantar el ancho europeo desde Huesca, con un coste adicional de 237 millones y 14 meses más de obras, así como la reforma del antiguo túnel de Somport.