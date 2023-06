Más de 270 civiles juran bandera en Huesca: "He sentido mucho orgullo y emoción"

Ante una plaza de Luis López Allué abarrotada y en una mañana calurosa, más de 270 civiles han prestado este sábado juramento a la bandera en Huesca en un acto que ha organizado la División Castillejos, cuyo Cuartel General está destinado en el acuartelamiento Sancho Ramírez desde 2021, y que ha presidido su general jefe, José Manuel Vivas Urieta.

En la ceremonia, que no se efectuaba en Huesca desde el año 2015, han participado una Escuadra de Gastadores y tres Secciones del Regimiento de Transmisiones número 1 con base en el acuartelamiento Sancho Ramírez en Huesca, la Banda de Guerra de la 'Brigada Aragón' I y la Unidad de Música de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, desplazada desde Almería. Todos ellos han recibido calurosos aplausos del público tanto a su llegada como en su desfile de despedida.

Un total de 273 personas -con mayoría de mujeres- procedentes en su mayoría de Huesca, pero también de Zaragoza, Madrid o Cataluña han ido desfilando por la plaza para prestar juramento o promesa ante la enseña nacional del Regimiento de Transmisiones Nº 1 -que fue donada por el Ayuntamiento de Burgos en 2006- con su coronel jefe, Fernando Gordo, al frente. Para ello, hay que cumplir tres requisitos: tener la nacionalidad española, ser mayor de 18 años y no haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme. Además, tienen que haber pasado 25 años del anterior juramento, si ya se ha realizado.

Además del alcalde en funciones, Luis Felipe, entre los representantes políticos que han jurado o prometido bandera han estado la alcaldesa electa, Lorena Orduna, y futuros concejales como Silvia Salazar y Fernando Sarasa (PSOE) o Susana Oliván (PP). También ha mostrado su compromiso con la enseña el diputado autonómico Álvaro Burrell.

"Supone un estímulo y una enorme satisfacción para los que formamos parte de los ejércitos de España ver que otros españoles se comprometen públicamente a defender a la nación sacrificando su vida si fuera necesario"

El jefe de la División de Castillejos ha alabado la "solemnidad y brillantez del acto" y ha reconocido que para todas las unidades a su mando era "un gran honor formar en esta emblemática plaza de Huesca, una ciudad íntimamente ligada a la historia de España y de reyes de Aragón porque ya en el siglo XI, Sancho Ramírez, construyó Montearagón, castillo desde el que preparó la reconquista de la ciudad y al pie de cuyas murallas murió en combate".

El general de División Vivas ha destacado el papel de este regimiento, que ha operado en la mayoría de misiones en el exterior donde se han desplegado las Fuerzas Armadas españolas como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Irak, Líbano... "Y en la actualidad es piza fundamental para que la División Castillejos pueda alcanzar sus objetivos", ha dicho.

Además, ha incidido en que la bandera "representa a los millones de españoles de ayer y de hoy que estamos construyendo su presente y que labrarán su futuro". Y ha agradecido a todos los participantes el compromiso que han adquirido ante los demás miembros de la nación "para servir a esa empresa colectiva que llamamos España". Por último, ha reconocido que "supone un estímulo y una enorme satisfacción para los que formamos parte de los ejércitos de España ver que otros españoles se comprometen públicamente a defender a la nación sacrificando su vida si fuera necesario, porque a España no se la defiende solo desde la institución militar, esa una tarea de todos".

Reconocimiento a la más joven y al más veterano

En representación de todos los participantes, el general de División ha entregado un certificado y unas banderas de mochila o percha como recuerdo a la más joven y al más mayor de todos los jurandos. La primera es Cassandra Aspas, de 18 años, que se apuntó a la jura porque quiere estudiar el grado de Psicología y luego acceder a las Fuerzas Armadas para ser psicóloga militar. "Me hacía mucha ilusión y quiero agradecer al Ejército lo bien que defienden al país y a nosotros", ha afirmado. En su caso, ha sentido "mucho orgullo y mucha emoción, y tengo muchas ganas de terminar la carrera para hacer oposiciones para entrar el Ejército".

Mientras, el más veterano con 89 años ha sido Luciano Antonio Agustín Plasín. Natural de Almudévar en 1954 y albañil de profesión, cumplió el servicio militar en la Caballería de Castillejos, en Zaragoza. "Me quedó un gran recuerdo porque fue una mili perfecta", ha explicado. En aquel momento juró bandera y quería repetirla pero no había tenido ocasión "porque ha habido otras juras en Huesca y Zaragoza pero siempre me tocaba estar fuera trabajando". Por eso, cuando ha vuelto a desfilar este sábado delante de la enseña nacional "he sentido una emoción grande por poder saludarla con el respeto que se merece ya que no hay derecho muchas veces ver cómo la tratan algunos; estamos en democracia y se puede hacer lo que quieras siempre que no ofendas a los sentimientos de otras personas", ha manifestado.

El acto ha finalizado con un sentido homenaje a los que dieron su vida por España. Los más de 25 grados y la duración del acto -una hora- han hecho mella ya que los servicios sanitarios han tenido que atender a varias personas por golpes de calor, entre ellas a uno de los militares que desfilaban.