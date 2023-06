Vuelven las protestas ante el Ayuntamiento de Huesca: "Gobierne quien gobierne, el salario se defiende"

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Huesca han retomado las movilizaciones iniciada en febrero por la supresión del complemento de antigüedad para recordar al futuro gobierno local que el conflicto, que afecta a más de 300 personas, está pendiente de una solución. Este jueves, los portavoces sindicales y parte de los empleados han protestado frente a la casa consistorial. Dentro, en la sala de comisiones, se celebraba la primera reunión para el traspaso de poderes del PSOE al PP.

"Estamos expectantes ante el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Huesca", ha manifestado Mario Gonzalvo, portavoz de CGT. Según ha dicho, ya dejaron claro que esta "es una reivindicación sindical que afecta al salario de muchos trabajadores y que saliera el partido que saliera íbamos a seguir las protestas con intención de que se solucione". El lema de esta última convocatoria era "gobierne quien gobierne el salario se defiende".

Este conflicto, uno de los más prolongados en la plantilla municipal, ha supuesto incluso la convocatoria de la primera huelga general en el Ayuntamiento oscense, a primeros de mayo, y es uno de los problemas que tiene que resolver el equipo de Lorena Orduna. Gonzalvo ha reconocido que todavía no se ha producido ninguna reunión oficial y "lo que sabemos por los medios de comunicación es que el nuevo gobierno local tiene intención de solucionarlo".

La protesta tiene su origen en la supresión del complemento de antigüedad que desde hace 30 años se paga a más de la mitad de la plantilla y que la Cámara de Cuentas de Aragón, en su último informe, y el interventor del Ayuntamiento han calificado como ilegal. El equipo socialista, con el apoyo de Cs y la abstención del PP, Con Huesca Podemos Equo y Vox, aprobó a final de enero de este 2023 transformar este plus en un complemento transitorio personal y absorbible a partir del 1 de enero de 2024.

El representante de CGT ha indicado que a partir de esa fecha se empezará a eliminar del salario de los trabajadores que cobran la antigüedad entre 20 y 30 euros al mes. Gonzalvo ha señalado que durante las negociaciones "dimos múltiples opciones y no aplicaron ninguna". Por su parte, el equipo de gobierno propuso mantener este plus a los trabajadores interinos que consolidaran su plaza y al personal temporal que adquiriera la condición de fijo por sentencia. Los sindicatos no estuvieron de acuerdo.

El portavoz sindical ha indicado que hay trabajadores a los cuales ya se les suprimido este complemento. "Pero la solución que se encuentre tiene que incluirlos también", ha subrayado. Acerca de la mejor mejor solución ha afirmado que "nos convence cualquiera que mitigue la pérdida de poder adquisitivo".

Tras finalizar el primer encuentro para el traspaso de funciones, Lorena Orduna ha señalado que la situación de los trabajadores del Ayuntamiento de Huesca será abordada como un asunto monográfico dentro de este proceso.