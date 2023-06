Ampliado el plazo para apuntarse a la jura de bandera civil de Huesca

La Subdelegación de Defensa en Huesca ha ampliado el plazo para realizar la inscripción a la Jura de Bandera para personal civil, que tendrá lugar el próximo día 10 de junio. Además, este acto se trasladará a una nueva ubicación.

Los interesados en participar pueden apuntarse hasta el 9 de junio en la sede de la Subdelegación (C/ Rioja, 1). La Jura se iba a celebrar en el paseo Ramón y Cajal, pero finalmente tendrá lugar en la emblemática plaza de López Allué, donde inicialmente querían los responsables militares "puesto que su indudable encanto se une el hecho de no tener mobiliario urbano", señalan.

La Jura de Bandera está organizada por la División Castillejos, cuyo Cuartel General está dirigido por el General de División José Manuel Vivas, en el Acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca.

En la plaza de López Allué formará una unidad del Regimiento de Transmisiones nº 1 y será su coronel jefe, Fernando Gordo, quien tomará el juramento ante la bandera de España. Los participantes desfilarán bajo los acordes marciales de la Unidad de Música de la Legión Española.

Como explican desde la Subdelegación del Defensa se trata de una demostración de fidelidad y lealtad a la Nación español a través de su mayor símbolo: la bandera. La persona que suscribe dicho juramento se compromete a contribuir al bien común, a ser un buen ciudadano y a defender los intereses colectivos. Cada uno se exige internamente el nivel de compromiso que él mismo decide, desde el puesto que ocupa en la sociedad, en su trabajo o en la familia.

"Es una oportunidad para todos los oscenses, que no se volverá a repetir en bastantes años. Jóvenes que ya no hacen el servicio militar, mujeres que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, soldados de reemplazo, excedentes de cupo, objetores de conciencia, todos tienen su sitio ante la bandera, a todos representa y a todos acoge, como la Madre Patria que representa", subrayan.

Para mayor información, se puede contactar con la Subdelegación de Defensa en Huesca, de 9.00 a 14.00, llamando al teléfono 974 210 710 o por correo electrónico: dd.huesca@oc.mde.es