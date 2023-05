Instan la declaración de zona catastrófica para Pomar e Ilche por las inundaciones

El Consejo de Gobierno de la DGA instará este miércoles la declaración de zona catastrófica de los municipios de Ilche y Pomar de Cinca, en la comarca del Cinca Medio, donde la semana pasada las lluvias torrenciales provocaron graves daños por las inundaciones y el granizo. Fueron los ayuntamientos los que pidieron la intervención de la consejería de Presidencia para que esta realice la propuesta ante el Gobierno central.

Según ha explicado la alcaldesa de Pomar, Elisa Sancho, todavía no se han evaluado los daños. "Los han estado revisando los técnicos, que se han llevado una sorpresa, no esperaban que fueran de tal magnitud", comenta. El desbordamiento del barranco de La Clamor, que subió más de cinco metros, causó graves desperfectos en la Casa de Cultura, el parque, instalaciones deportivas, el merendero, caminos... Y también en un grupo de seis viviendas, cuyos propietarios tuvieron que ser desalojados por los bomberos, ya que el agua alcanzó una altura de 1,5 metros en las casas la noche del jueves al viernes.

Seguridad privada

Elisa Sancho denunció que los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros todavía no han acudido a evaluar los daños en las viviendas. Los propietarios, con ayuda de los vecinos, sacaron todos los enseres estropeados a la calle (muebles, electrodomésticos...) y las aseguradoras dijeron que no los tocaran de allí hasta que no fueran supervisados y documentados. El martes seguían en el mismo sitio.

"El Ayuntamiento ha tenido que contratar vigilancia privada desde el viernes por la noche para que no los vandalicen. No autorizan a tirarlos hasta que no sean revisados y fotografiados, pero aún no han acudido los peritos. Ya llevamos cinco noches pagando la vigilancia", lamenta la alcaldesa.

En el vecino municipio de Ilche, los daños están sobre todo en el campo, en las fincas agrícolas, por los efectos de la granizada y también del agua, que además destrozó caminos de acceso a los campos e infraestructuras de riego. En la pedanía de Monesma de San Juan se llegaron a medir más de 160 litros.

La estimación provisional de los daños por el granizo hecha por Agroseguro se eleva a 2.989 hectáreas. Según el director territorial en Aragón, Juan Cruzán, ese es el cálculo realizado hasta ahora en base a las declaraciones de siniestros recibidas por las tormentas de la semana pasada en la provincia de Huesca.

1.300 hectáreas solo en Ilche

De esa superficie, casi la mitad corresponde a Ilche, en concreto 1.353 hectáreas, buena parte en los núcleos de Monesma y Odina. El segundo municipio más afectado es Peralta de Alcofea, con 775; y el tercero, Monzón, con 339. Aquí la tormenta se concentró en la pedanía de Selgua, donde causó graves desperfectos en los caminos.

El resto se reparte por las localidades de Fonz, Graus, Santa María de Dulcis, Monesma y Cajigar, Perarrúa, Pomar, Pozán de Vero, Salas Altas, Vicién, Benabarre, Castejón del Puente y Castillazuelo. Agroseguro está pendiente de que sus peritos evalúen el impacto de las granizadas y las lluvias torrenciales, concentrado sobre todo en algunos términos municipales y con distintos grados de afección.

Además, técnicos de la Diputación Provincial de Huesca estuvieron revisando este martes el estado de tres carreteras locales y de la red de caminos para ayudar al Ayuntamiento de Ilche en la reparación de los desperfectos. También la Confederación Hidrográfica y la comunidad de regantes supervisaron los daños en sus infraestructuras, ya que la riada se llevó por delante tuberías e hidrantes. "Se intentará reparar lo que más prisa corre", comenta el alcalde, Pedro Peropadre.