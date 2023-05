Un centenar de personas apellidadas Cabrero conmemoran en Yaso el 600 aniversario de su infanzonía

Probablemente nunca antes como hoy por las calles de la pequeña población de Yaso, de menos de una decena de habitantes, hayan paseado al mismo tiempo tantas personas apellidadas Cabrero. La localidad que en tiempos dependió del Ayuntamiento de Morrano, y hoy de Bierge, ha reunido este sábado a más de noventa personas llegadas de varios puntos de España y también del extranjero como Puerto Rico, México, EE.UU. o Francia todas ellas con un nexo en común: el apellido Cabrero en su nombre de pila o en sus progenitores. El motivo de la reunión ha sido conmemorar los seis siglos de la concesión de la infanzonía, privilegio nobiliario, concedido por el rey Alfonso V en 1420 a Martín Cabrero y a toda su descendencia.

La efeméride estaba prevista conmemorarse en 2020 pero la pandemia la aplazó hasta que hoy por fin se han podido reunir Cabreros llegados de varias partes que mantienen contacto a través de páginas web. Una de las organizadoras del evento ha sido la Alba Pérez Gracia, cuya madre es la heredera de la Casa Cabrero en Yaso por parte de su madre Lorenza Cabrero, y Miguel Ribera del Pueyo, de la vecina localidad de Abiego, estudioso de las raíces del apellido ramificado por el mundo. El árbol genealógico de este apellido aragonés se remonta al año de 1.300 y desde entonces y a lo largo de los siglos se ramificó sobre todo en Santander, Puerto Rico y México. “Reunir a todos Ha sido fácil -comentaba Alba-. Miguel tenía bastantes contactos porque tiene una página web en la que aparecen todos los Cabreros. Y en seguida se ha apuntado la gente porque había muchas ganas de juntarse”.

La conmemoración se inició con una misa oficiada por, como no, mosén José María Cabrero que a pesar de no ser el párroco no podía faltar en esta cita ni tan poco sus jotas que han emocionado a los llegados de otros países y que no conocen al sin par cura del valle del Vero. “Es el primer año que nos juntamos y han venido muchos apellidados Cabrero de América. Estoy muy contento de que se hayan juntado tantos”, afirmaba. Tras la ceremonia religiosa y la visita por el pueblo tuvo lugar un concierto de música barroca, que dio paso a un picoteo en el restaurante local Casa Altaoja, una comida en Bierge y presentaciones sobre la historia de la familia.

Del Casal Cabrero en Yaso salieron juristas y caballeros al servicio de los reyes de Aragón como el propio Martín, Comendador mayor de Montalbán, su hijo Juan Cabrero Continuo de la Casa Real Aragonesa y del Consejo Secreto del Monarca y que según algunos historiadores influyó como Camarero del Rey Fernando para que prestase apoyo a Cristóbal Colón y que a juicio de Alba Pérez “merece la pena estudiarse más a fondo porque fue bastante influyente”. “Se cree que tos los Cabrero salieron de Yaso y todavía hoy nos preguntamos cómo de un sitio tan pequeño salió tanta gente influyente”, apuntaba.

Oriundo de México es Gerardo García Cabrero quien estaba “encantado” de asistir a la reunión. “Estoy convencido que todos los Cabreros somos una única línea familiar. Juan Cabrero fue camarero del Rey Fernando y yo tengo una prima hermana que fue secretaria particular de un presidente de México. Mira por dónde sale ese rasgo exterior, epigenético. Y otra curiosidad es que los Cabrero de aquí y de allá se buscan y hacen reuniones en México y aquí”, señalaba, que acudió a la reunión invitado por dos primas que se pusieron en contacto con su hermana y que ha conocido en Yaso. “Es el sumun, un día muy especial al conocer a tantos parientes”, señalaba.

Emocionada también estaba Antonia Cabrero, llegada de Puerto Rico por primera vez en Yaso. “Esto es maravilloso, un paraíso con unos campos sembrados tan bellos. Mi tatarabuelo era de Santander, Andrés Manuel Cabrero Escobedo, y llegó a Puerto Rico en 1820 y sus descendientes estamos por Venezuela, EE.UU, España, …”, afirmaba. “Ha sido una idea increíble reunirse gente que no nos conocíamos de nada, hasta he conocido en persona a unos primos”, apuntaba.

Estanislao Cabrero Cabrero llegó de Linares, Jaén: “Los Cabrero de México tienen una página de Facebook donde organizan encuentros, hasta tienen un arzobispo Cabrero que les hace una misa, y han sido ellos los que me han avisado”, explicaba.

Y desde París recaló con sus hijos a Mercedes Cabrero Moro, propietaria de la Casa Cabrero de la vecina Aguas, construida en 1523. “Toda nuestra vida la hemos pasado en París pero cada verano venimos a Aguas. Hoy estoy emocionada sobre todo por la misa baturra en honor de los Cabrero y por ver a mi familia de Yaso porque mis padres venían cada año a verlos”.