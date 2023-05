Lambán acusa a Azcón de "embarrar" la campaña y de "romper las reglas del juego"

La contienda electoral sube de tono en la cuenta atrás para el 28-M. El candidato socialista a la presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha cargado este miércoles contra su adversario del PP, Jorge Azcón, al que acusa de protagonizar un campaña "absolutamente vergonzosa" que echa por tierra la reputación adquirida por Aragón en España y de "embarrarla hasta límites absolutamente increíbles".

"Nunca en Aragón, en 40 años, una fuerza política había roto tanto las reglas del juego, nunca se había utilizado tanto la mentira, la descalificación del adversario. Nunca se había tratado a través de la mentira de difamar, divulgar insidias", ha declarado Lambán en referencia a las acusaciones sobre irregularidades en la tramitación de los proyectos de renovables. El candidato del PSOE ha hecho estas declaraciones en Huesca, en un acto electoral con las entidades sociales de la ciudad.

"El PP solo entiende de barro, de descalificación y de sumisión absoluta a sus jefes de Madrid. Yo pretendo un Aragón con voz propia y el señor Azcón es la voz de su amo, la voz de Alberto Núñez Feijóo", ha afirmado.

A juicio de Lambán, el líder del PP no miente por estrategia, "miente por afición", pero sobre todo se pone de manifiesto su incapacidad para gobernar la Comunidad Autónoma. "Es una forma de enmascarar su incapacidad porque carece de proyecto".

Solo así se explica, ha añadido, la continua recurrencia a la presencia en Aragón de líderes nacionales. Hoy volvía a recalar en Zaragoza el presidente Feijóo, quien en palabras de Lambán "prácticamente está abonado a la Comunidad". "No hay semana que no vengan tres o cuatro dirigentes nacionales, lo cual pone de manifiesto la incapacidad del líder del PP para presentar una alternativa propia y que las elecciones autonómicas no les preocupan en cuanto al futuro de Aragón sino en cuanto al futuro del Gobierno de España", ha manifestado.

El dirigente socialista ha puesto dos ejemplos relativos a la provincia de Huesca. El primero, ocurrido hace unos días en Barbastro, cuando Jorge Azcón acusó al PSOE de no hacer el centro de salud, "a pocos metros de donde están las grúas construyéndolo". Otro es el anuncio por parte del PP de la creación de unos grados en el campus oscense que el Gobierno de Aragón ya tiene previstos, "lo cual demuestra que no solo miente sino que desconoce lo que se ha hecho en materia universitaria en los últimos años".

Sobre las denuncias en las autorizaciones para la instalación de parques de renovables, Lambán ha defendido la gestión del Inaga. "La tramitación de las renovables ha sido impecable, nadie ha podido, con datos y con fundamentos, desdecir ni una sola de las afirmaciones de legalidad del director del Inaga".

Para Lambán es grave dudar de la tramitación de las renovables, y "es mucho más grave", ha dicho indignado, que se ponga en cuestión uno de los sectores de la economía aragonesa con más futuro y más inversiones. Ha acusado al PP de desacreditar "por un puñado de votos", ante toda España y ante Europa, "a un sector energético que es envidiado".

Lambán se ha mostrado satisfecho de que en general, todas las fuerzas políticas "menos una" estén respondiendo a los valores de la política aragonesa, alejándose "del ruido, de la polarización, de la crispación, de los enfrentamientos y de los frentismos de Madrid, que han entendido que el éxito de la Comunidad pasa por grandes acuerdos y por gobernar desde la moderación".

Ha puesto como ejemplo el gobierno cuatripartito, donde han convivido PSOE, PAR, CHA y Podemos, fuerzas de distinto signo capaces de sacar adelante un programa, con una pandemia de por medio, para situar a Aragón como la Comunidad "con más crecimiento y la segunda en creación de empleo y en calidad de vida y en igualdad".

Lambán ha apoyado en Huesca al candidato a la alcaldía, Luis Felipe, y se ha referido a las inversiones sanitarias en la ciudad, como la licitación el próximo viernes del nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro o la inauguración de las nuevas urgencias del Hospital San Jorge. "Queda mucho por hacer pero se ha hecho mucho", ha comentado.

Al acto político han asistido representantes de la sociedad civil oscense, de organizaciones sociales, clubes deportivos, asociaciones de comerciantes, hostelería, empresarios, y también del sector primario.