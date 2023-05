El PAR se reivindica en Huesca como el único partido para "dar estabilidad entre extremos"

El Partido Aragonés ha celebrado este miércoles su acto central de campaña en Huesca reivindicándose como el "el único partido que puede aportar consenso, estabilidad y sentido común ante un panorama que puede dejar al PSOE con la extrema izquierda o al PP con la extrema derecha", según la candidata a la Alcaldía oscense y cabeza de lista también a las Cortes de Aragón por la provincia, María Eugenia Gabás.

El mitin se ha celebrado en el Hotel Pedro I y al mismo ha asistido Alberto Izquierdo, candidato a la presidencia de Aragón, quien se ha mostrado "convencido" de que el PAR regresará de nuevo a la corporación oscense.

"Queremos lanzar un mensaje de esperanza para esta ciudad que nunca se pronuncia y no reivindica porque nuestra candidata es todo lo contrario. Vamos a reivindicar una Huesca más activa, con más empresas, con más autónomos y con más trabajo. Necesitamos que esta ciudad funcione con fuerza y que el ayuntamiento sea el que capitanee, algo que ahora no pasa, porque es conformista y no se queja por nada", ha lamentado Izquierdo, quien se ha comprometido a que el Gobierno en el que entre el PAR "estará de cara a la sociedad y no de espaldas haciendo que el ayuntamiento sea la herramienta y no el problema".

Por su parte, María Eugenia Gabás ha insistido en la necesidad de que los aragonesistas vuelvan al Consistorio "para impulsar una Huesca más activa que piense en inversiones y en atraer empresas, porque eso quien lo sabe hacer es el PAR". Y ha dejado claro que su preocupación serán los vecinos "para que tengan una vida agradable y feliz en todos los sentidos, lo que conlleva tener educación, sanidad, transporte como un tren de cercanías e infraestructuras".

Reunión de la candidatura del PAR en Huesca con el Colegio de Enfermería. PAR Huesca

Una de las últimas reuniones de trabajo de la candidatura municipal del PAR ha sido con el Colegio de Enfermería de Huesca. La cabeza de lista a la Alcaldía de Huesca, junto con Antonio Gutiérrez 'Guti' y Jorge Gimeno, integrantes de la candidatura oscense, han respaldado las “positiva y valiosas” reivindicaciones y metas de esta entidad y colectivo “profesional y humano”, que se dirigen a obtener posibilidades “para cuidar mejor a las personas”.