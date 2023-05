Lambán garantiza una "pronta solución" para reabrir la carretera de Añisclo en verano

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha garantizado una "pronta solución" a los permisos que tienen que tramitar la consejería de Vertebración del Territorio y la Confederación Hidrográfica del Ebro para dar vía libre a las obras que permitan reparar el socavón que mantiene cerrada desde hace siete meses la carretera del cañón de Añisclo (HU-631), que da acceso a este sector del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y que recibe unos 180.000 visitantes al año.

El 24 de octubre de 2022 se produjo un desprendimiento de una roca de una dos toneladas que se llevó por delante parte de la calzada y del muro que da al río. Una pequeña obra que podría estar realizada en un breve plazo de tiempo, aunque aún no se ha podido empezar por no tener las autorizaciones de la DGA y de la CHE. Desde el Parque Nacional han urgido a ambas administraciones a agilizar los trámites para que la carretera pueda estar reabierta este verano.

Lambán ha lanzado este compromiso durante su visita este domingo al acceso al Parque Nacional por Escalona, donde se está construyendo un nuevo centro de visitantes que dará servicio a partir del verano de 2024 a los tres sectores orientales, que reciben más de 400.000 visitantes al año (200.000 en Pineta, 180.000 en Añisclo y 60.000 en Escuáin), frente a los 260.000 que pasan por el de Ordesa. La inversión asciende a 3,5 millones de euros y está financiada con fondos europeos.

"La administración aragonesa no se equivoca nunca, pero para ello a veces se toma las cosas con calma. Los papeles están en tramitación y no me atrevo a decir un plazo pero estén seguros de que es un asunto que se resolverá de una manera muy pronta", ha manifestado el presidente en relación a la carretera de Añisclo.

Es el único del Parque Nacional que se puede visitar en coche, lo que supone un gran atractivo. Los visitantes suelen acceder por esta vía y luego dan la vuelta por la carretera de Buerba y el valle de Vio, por lo que su cierre está afectando a numerosos establecimientos hosteleros de la zona. Además, en breve van a comenzar unas obras para ensanchar esta última vía que recorre la parte alta, aunque se confía en que se paralicen de julio a septiembre porque si no el cañón de Añisclo tampoco podría ser visitable aunque se reparara el socavón al ser un paso de un solo sentido en la época estival para evitar aglomeraciones.

Obras de construcción del futuro centro de visitantes de Escalona, en el Parque Nacional de Ordesa. Javier Navarro

En la visita, Javier Lambán también ha elogiado el modelo de desarrollo de la Comarca de Sobrarbe "porque ha demostrando que sin nieve, el aprovechamiento de los recursos naturales de la montaña puede ser un elemento de dinamización de la economía a través del turismo absolutamente maravilloso".

El presidente de Aragón ha estado acompañado, entre otros, por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona.

También ha estado presente José Manuel Bielsa, alcalde de Puértolas y presidente de la Comarca de Sobrarbe, quien se ha mostrado confiado en que la carretera de Añisclo esté abierta en verano. Además, ha incidido en que "la obra de Escalona se lleva demandando durante décadas porque todo el sector oriental del Parque Nacional necesitaba un centro de referencia para los visitantes y que diera servicio también a los trabajadores". Y es que además de un espacio de información, habrá oficinas y también un centro expositivo y un auditorio.