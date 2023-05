La mejor barra clandestina de pinchos jamás vista en Huesca

Más de 500 pinchos, servidos en una barra secreta y en un local reconvertido cuyo nombre solo se desveló a última hora. Con estos ingredientes, la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca 'cocinó' el segundo de sus talleres gastronómicos, en el que hizo un guiño a la tendencia 'Speakeasy' anunciando un mostrador sorpresa, "el mejor jamás visto en Huesca y del que poder aprender". La moda de las barras clandestinas recuerdan la época de la Ley Seca en Estados Unidos, cuando el alcohol se consumía en lugares ocultos.

La Asociación Provincial no desveló a los asistentes hasta última hora el lugar donde tendría lugar la degustación posterior al taller. Además eligió un local que poco tiene que ver con la temática de la jornada, dedicada a los pinchos y a cargo del cocinero vasco Mitxel Suárez, un multipremiado especialista en tapas.

Al final, la barra clandestina resultó estar en La Paca, el lugar donde el maestro chocolatero Raúl Bernal hace su alquimia. Sobre la mesa de su establecimiento no había esta vez chocolates, galletas u otros dulces sino 'Gildas' y pinchos salados, fríos y calientes. Nada menos que 500, elaborados por el cocinero vasco, quien desde las cinco de la tarde estuvo impartiendo en la Escuela de Hostelería un taller titulado 'De Maitequilla y otros nombres”.

Mitxel Suárez impartió una ponencia a los profesionales de Huesca con la elaboración de cinco de sus más conocidos pinchos, premiados en concursos del País Vasco y de España, representativos de la carta de su restaurante, el Asador Borda Berri de Álava.

Para abrir boca, el 'Euskadi', una tosta crujiente de atún rojo, helado de piparra y rabanitos encurtidos. El año pasado ganó el premio del Minitature Cooking Championship, donde competían equipos por comunidades autónoma para elaborar una tapa a partir de una caja sorpresa. Suárez formó trío con Iñigo Kotabitarte, de Durango, y Rebeka Barainka, de San Sebastián.

Y de una tapa ganadora a otra, en este caso en el concurso de Euskadi y Navarra del 2021, un trampantojo elaborado con una base de tierra de remolacha, una falsa patata rellena de secreto de euskal txerri (un cerdo autóctono del País Vasco), kinchi, lima, habitas frescas o puré de patatas trufado.

El menú lo completaron el 'Bollo de maite-quilla', homenaje a una periodista de su tierra, relleno de anguila y mantequilla ahumadas, con escabeche y pera confitada; otro con humus de garbanzo y ternera; y por último el 'Pork & roll', campeón de Álava en el 2017, un rulo de cabezada de euskal txerri con trompetas de la muerte, mango y cilantro.

Todos "pinchos de bocado", destaca Suárez, sus preferidos, "con no demasiados elementos. "Tienen mucha preelaboración, pero a la hora de la ejecución son fáciles", cuenta. Él distingue entre el pincho y la tapa, entre dar uno o dos mordiscos o tres o cuatro. "Si puede ser uno, mejor que dos", dice, filosofía en la que se enmarca su favorita, la reina, la 'Gilda'. "Las raciones pequeñas son más difíciles de cocinar porque hay que condensar todos los ingredientes en un solo bocado".

Mitxel Suárez recuerda que "en el País Vasco se tiende a socializar en los bares, de pie, con un pincho. Si te dan una tapa con cuchillo y tenedor ya no puedes estar de pie, tienes que estar sentado. Desde que tengo uso de razón, he visto gente en las barras de los bares con una cerveza o un vino en una mano y en la otra el pincho", explica. De Huesca se queda con dos productos, la longaniza y la Trenza de Almudévar. "Me gusta el dulce, soy supergoloso y la Trenza de Almudévar quita el sentido", afirma.

Acabada su ponencia, los invitados se trasladaron a La Paca, que se reconvirtió para servir más de 500 pinchos que él elaboró junto a un ayudante, 80 de cada una de las propuestas anteriores, más otra tapa, y por supuesto 'Gildas'.

Las jornadas se iniciaron el 10 de mayo y se prolongan hasta el 14 de noviembre. Mitxel Suárez ha sido el segundo invitado a los talleres de gastronomía de la asociación provincial que este año celebran el 20 aniversario del programa de formación dirigido a los profesionales del Alto Aragón, de la mano de grandes chefs.