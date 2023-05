La Junta Electoral autoriza dos protestas de los trabajadores municipales de Huesca por la bajada de sueldo

Los sindicatos CC. OO., CSL, CSIF y CGT -todos los que tienen representación a excepción de UGT- han convocado nuevas concentraciones todos los jueves a las puertas del Ayuntamiento de Huesca para seguir instando al equipo de gobierno del PSOE a negociar una forma de compensar la pérdida del complemento de antigüedad, tras ser declarado ilegal por la Cámara de Cuentas.

Tras la primera huelga en la historia del consistorio oscense, celebrada el pasado 4 de mayo y que finalizó con una manifestación de más de 300 trabajadores y sus familias protestando por la pérdida salarial de entre 20 y 140 euros que les supondrá a partir de 2024 la eliminación de este plus, el alcalde de Huesca ya advirtió de que no volvería a reunirse con los sindicatos antes de las próximas elecciones del 28 de mayo porque "ni es oportuno ni es el momento", dijo. Y lanzó una advertencia: "Que nadie piense que voy a ceder a presiones, insultos y chantajes para hacer algo que no es legal por la cercanía de las elecciones, porque se equivoca".

Sin embargo, los sindicatos justifican estas nuevas protestas "porque nuestra nevera y nuestros pagos no entienden de elecciones y tras un necesario tiempo de reflexión, seguimos trabajando en la búsqueda de posibles soluciones al problema del complemento de antigüedad y por tanto a la pérdida de poder adquisitivo".

Aseguran que los sindicatos convocaron al equipo de gobierno a una mesa general de negociación para este miércoles 17 de mayo o para el día 19 con este complemento como único orden del día, pero el Concejal de Personal, Fernando Laborda, les informó de que no iban a acudir.

Por ello, CC.OO, CSL, CSIF y CGT han acordado seguir concentrándose todos los jueves a las 9.30 de forma indefinida "hasta que se solucione este conflicto". La Junta Electoral Provincial ha autorizado las dos protestas previstas para los días 18 y 25 de mayo, dentro de la campaña, y continuarán el 1 y el 8 de junio. "Queremos seguir mostrando nuestro malestar al gobierno actual o al que salga de las elecciones, si esto no se soluciona", afirman.

Además, los sindicatos han registrado una petición de la documentación relativa a los cambios que ha sufrido este complemento a lo largo de los años, además de resoluciones plenarias o acuerdos de negociación. Y anuncian que en breve presentarán una demanda ante el Contencioso-Administrativo y en la jurisdicción Social.