Arrancan las obras para regar 6.400 hectáreas de Monegros II que llevan casi cuatro décadas esperando el agua

Los agricultores de Monegros II han vivido este miércoles un día histórico con el inicio de las obras de construcción de la tubería de Valdurrios, que permitirán regar 6.400 hectáreas de Bujaraloz, Peñalba y Fraga que llevan 37 años esperando la llegada del agua.

En 2007, el proyecto quedó bloqueado, después de completarse la concentración e, incluso, de colocarse las tuberías secundarias y los hidrantes en las fincas, una inversión de más 40 millones que quedó enterrada y sin utilidad por la falta de la conducción principal.

La tubería de Valdurrios, que parte del canal de Sástago, suplicará la carencia, con un recorrido total de 21 kilómetros. En la zona, las máquinas, que llegaron el pasado mes de abril, ya se afanan en excavar la zanja de la potente infraestructura, que supondrá una inversión de 52 millones de euros, 22 aportados por el Gobierno de Aragón y el resto, 30, por los propios agricultores del sector VIII de la Comunidad de Regantes Montesnegros. El convenio entre ambas entidades, junto a Tragsa, encargada de su ejecución, ha permitido el desbloqueo del proyecto.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el consejero aragonés de Agricultura, Joaquín Olona, han visitado este miércoles el avance de los trabajos, que deberán finalizar en diciembre de 2025. Para el primero, llevar el agua a los áridos secanos "es cumplir con el sueño de muchas generaciones de aragoneses". "Hoy es un día histórico para Aragón y Los Monegros", ha dicho, refiriéndose al aumento de producción y, al mismo tiempo, a la creación de nuevas oportunidades de desarrollo y empleo a través de la agroindustria.

Aunque su plan de transformación fue retomado en 1986, la puesta en riego de esta zona ya estaba incluida en la Ley de Riegos del Alto Aragón de 1915. Y, por lo tanto, tal y como ha señalado uno de los 370 afectados, Javier Calvete, "acumulamos más de 100 años esperando el agua, generación tras generación, de mis abuelos a mis padres, y por fin, hoy asistimos al principio del fin, a la culminación de un sueño anhelado y perseguido". "Se trata de un proyecto vital, urgente, supone la diferencia entre tener o no tener un futuro", ha añadido Eduardo Villuendas, vecino de Bujaraloz, que tiene previsto incorporarse de inmediato al sector. “"in la llegada del regadío ni siquiera podría planteármelo", ha dicho.

Lambán, agricultores y regantes durante la visita a los trabajos de construcción de la tubería de Valdurrios, este miércoles. P. T.

El presidente de la Comunidad de Regantes Montesnegros, Carlos Villuendas, ha puesto cifras a las afirmaciones relacionadas con la importancia del proyecto. Y es que se trata de pasar del rabioso secano al más eficiente regadío o, dicho de otra manera, de una producción de 500 kilos de cebada por hectárea a 10.000 o directamente, 15.000 de maíz o 1.000 de alfalfa. "Es un cambio radical", ha aseverado, recordando en que los agricultores llevaban dos décadas con los deberes cumplidos y los hidrantes colocados en sus fincas.

"No nos tocaba pagar, pero era la única opción"

La zona fue declarada de Interés Nacional y por lo tanto, el proyecto debería haber sido ejecutado y financiado por el Ministerio. No obstante, y viendo que los fondos no llegaban, los regantes cogieron el guante lanzado por el Ejecutivo aragonés y cedieron convertirse en promotores y aportar gran parte de la inversión. "No nos tocaba pagar, pero era la única opción", ha señalado Villuendas. La misma fórmula ha sido aplicada en Bardenas o Caspe.

A la conducción principal, se suma la construcción paralela de cuatro estaciones de bombeo, que tendrán un coste de 26 millones, financiados por el Ministerio, lo que, unido a la inversión de la tubería de Valdurrios (52) así como a las obras ya ejecutadas (40), eleva el montante final a los 117.

De las 6.400 hectáreas, la mayoría están en Bujaraloz y Peñalba, con alrededor de 3.000 en cada municipio, y el resto en Fraga. El alcalde de la primera localidad, Darío Villagrasa, ha subrayado que la puesta en marcha de este proyecto culmina "una reivindicación histórica, luchada y soñada por varias generaciones, que verán cumplido ese viejo sueño de regar esta zona de Los Monegros gracias al convenio del Gobierno de Aragón, el Ministerio y los regantes".

"Hoy es un día para tener memoria de nuestros abuelos y padres, es decir, de todas esas generaciones que lucharon por tener un futuro", ha reiterado el primer edil. En su opinión, este proyecto es además "un acicate para la agroindustria". "Nosotros creemos que con esta oportunidad la zona sur de Los Monegros se puede convertir en un polo de atracción agroindustrial de referencia", ha añadido Villagrasa.