Huesca reduce de cinco a tres días el riego de las zonas verdes por la sequía

La caída de caudales en el embalse de Vadiello (por debajo de 4,6 hm3 y al 28% de su capacidad), las altas temperaturas (28 grados a las 18.00 de este miércoles) y la falta de lluvias han creado un escenario perfecto para la sequía en Huesca. El alcalde, Luis Felipe, que este martes ha emitido un bando con medidas preventivas de ahorro por parte del Ayuntamiento y solicitando un consumo responsable por parte de la ciudadanía, ha señalado que "vivimos un periodo muy complicado".

No obstante, Felipe ha recordado que la situación no es nueva. Desde agosto de 2022 hasta febrero de 2023 se aplicaron medidas de restricción y ahorro por las condiciones de sequía. "Afortunadamente, no tuvo repercusión en la ciudadanía porque no se realizaron cortes de abastecimiento", señaló el alcalde.

Los responsables municipales han puesto nuevamente en marcha iniciativas y protocolos para intentar ahorrar agua y, como el año pasado, se solicita y agradece la colaboración ciudadana a este respecto. "El Ayuntamiento puede hacer mucho con la reducción del riego en zonas verdes, rotondas, praderas… pero si no cuenta con la contribución de los ciudadanos, esas medidas se quedarán cortas", ha afirmado Luis Felipe.

El bando da alguna pautas para este ahorro que el Ayuntamiento será el primero en poner en práctica, como el llenado de las piscinas durante la noche, con el fin de mantener la presión necesaria en las conducciones de agua en los momentos de mayor consumo, y la limitación del riego de las zonas verdes urbanas a tres días en lugar a cinco.

El alcalde ha hecho una llamada a la tranquilidad "porque ya fuimos capaces de resolver una situación compleja de sequía sin habernos visto obligados a cortar el agua". Según ha recordado, el verano pasado, se llevan a cabo reuniones con diferentes ámbitos empresariales para analizar, en el caso de que hubiera sido necesario interrumpir el suministro, qué horario hubiese sido el menor lesivo. Ahora, "si fuera necesario adoptar medidas más severas, siempre se haría de la mano de los sectores económicos para minimizar la incidencia de estas", ha subrayado Luis Felipe.

En este momento, Vadiello, principal fuente de abastecimiento de la ciudad, está por debajo del 5% en cuanto al nivel de reservas y más del 90% del agua que entra en la red de suministro de Huesca ciudad procede del canal de Cinca, a través de la toma alternativa de Valdabra que se hizo en 2005 por la grave sequía de aquel año.