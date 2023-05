Buscan tecnología láser para borrar las pintadas de la venerada ermita de Salas de Huesca

La venerada ermita de Salas de Huesca se prepara ya para la tradicional romería que celebrará el próximo domingo, 7 de mayo, a partir de las 11.00 con misa, reparto de tortas bendecidas y un festival de jotas de la Agrupación Folclórica Santa Cecilia. Los fieles podrán admirar las últimas mejoras acometidas entre el Obispado y la Cofradía, pero la fiesta no será completa ya que siguen presentes en uno de sus muros dos pintadas que aparecieron hace más de un año y medio y que afean la imagen de este templo que está declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural.

La Cofradía de Nuestra Señora de Salas y de la Huerta asegura disponer de recursos económicos "muy limitados" ya que, aparte de sus cuotas, apenas recauda unos 3.000 euros al año por la venta de tortas y de lotería de Navidad. Por ello, está en conversaciones con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, con sede en Huesca, para buscar un método fiable y también "lo más barato posible" para eliminar cuanto antes estos grafitis.

Como explica Mariano Claver, prior de la cofradía, una de las posibilidades que se barajan es utilizar tecnología láser. Si encuentran el método, pedirán el permiso correspondiente a la dirección general de Patrimonio para poder intervenir al ser un BIC.

Otra de las técnicas que se usa habitualmente en este tipo de casos es proyectar algún tipo de mineral abrasivo que permita borrar la pintura, que normalmente está anclada en la propia sillería, sin dañar la piedra.

Aunque solicitaron colaboración al Ayuntamiento de Huesca para limpiar estos grafitis, desde el equipo de gobierno de PSOE argumentan que en las propiedades particulares deben ser los dueños quienes asuman el borrado y que, además, requieren tratamientos especiales de los que carecen las brigadas municipales.

De hecho, por este motivo tuvieron que externalizar recientemente el borrado de la pintada de una de las paredes del Casino, también declarado BIC, alusiva a la oposición al proyecto de unión de estaciones.

"Hace feo, pero hay otras prioridades"

Mientras, Antonio Naval, arquitecto del Obispado de Huesca, explica que hasta ahora no han podido actuar sobre estos grafitis porque no está entre las prioridades. "Hace feo y hay que quitarlos, pero antes tenemos que evitar que entre el agua por unas goteras o restituir unos contrafuertes dañados para que los edificios no se caigan", resalta.

Desde el consistorio oscense sí se han comprometido a desbrozar todo el entorno de la ermita antes de la fiesta del 7 de mayo, como había solicitado la cofradía.

La cofradía ha pedido al Ayuntamiento de Huesca que desbroce las hierbas del entorno de la ermita. Rubén Darío Núñez

Mariano Claver asegura que gran parte de los ahorros de la entidad se han destinado el último año a restaurar Salas, donde se han invertido más de 30.000 euros casi el 50% con el Obispado.

Como explica en detalle Antonio Naval, estas últimas actuaciones han permitido eliminar los problemas de humedades y de filtraciones de la cubierta de la sacristía. Además, aprovechando que se habían instalado los medios auxiliares, se actuó también en otros lugares de difícil acceso como la cubierta del presbiterio; se consolidaron unos contrafuertes de la fachada sur; y se repuso la sillería tanto de las jambas sobre las que apoya el arco de medio punto de la cabecera como de unas aspilleras.

Muchas intervenciones pendientes

El arquitecto insiste en que quedan "muchos trabajos" por realizar que hasta ahora no se han podido acometer "porque los presupuestos son limitados". Entre ellos, destacan unas goteras que hay en unas bóvedas del crucero. Pero también habría que intervenir en el pórtico exterior porque hace unos años ya se repuso parte de la madera pero queda más de la mitad de la cubierta. "De hecho, lo prudente es no acceder a esta zona", advierte. Y está pendiente de restaurar también la sillería de piedra de las partes bajas "que están muy arenizadas y degradadas por efecto de las humedades del subsuelo", explica.

Antonio Naval echa en falta la colaboración de otras administraciones a través de ayudas o subvenciones "porque el Obispado no puede llegar a todo y ellas también deberían estar implicadas en la dignificación y conservación del patrimonio de Huesca, y más en una ermita que está declarada Monumento Histórico Artístico". Si fuera así, considera que se podría llegar a intervenciones de mayor alcance "que abaratarían además los gastos de montaje de medios que implican las actuaciones pequeñas".