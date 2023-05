La temporada de barrancos empieza en Guara con buenas perspectivas pese a la sequía

La temporada de barrancos en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara ha comenzado en abril con buena afluencia, sobre todo de franceses -el visitante mayoritario-, pese a la falta de precipitaciones, lo que ha provocado que los caudales sean los característicos del inicio de verano. Aún así, la sierra ya registró un elevado número de visitantes esta Semana Santa, cuando se da por iniciada la campaña, que se alarga hasta octubre.

En este puente también hay alta ocupación y las previsiones para el verano son muy halagüeñas, según los empresarios de turismo activo que ya están recibiendo reservas para julio y agosto sobre todo desde el extranjero. El turista nacional condiciona más sus estancias en función de la información meteorológica, apuntan desde el sector empresarial.

"La temporada ha empezado bien, con bastante movimiento", afirma Javier Rodríguez, de Guías Buenaventura, en Alquézar. "La campaña cada vez se alarga más y la complementamos con programas educativos en colegios, el senderismo, que está en auge, y las vías ferratas", señala ese miembro de la asociación de guías de barrancos de Guara.

Buen balance del inicio de la temporada hacen también desde la empresa Guías de Guara. "Estamos trabajando bien. Tenemos barrancos muy bonitos con agua y, por el calor, el cliente opta por hacer esos que son más propios de verano", señala Alex Castro, que pertenece a la asociación española de guías de montaña con sede en Jaca y también a la de la sierra de Guara.

De primavera

La afección más directa de la sequía se da en los barrancos denominados de primavera como Fornocal o Palomeras del Fornocal, afluentes de los ríos de la sierra Isuala y Vero, y que recibían barranquistas tras las lluvias de abril. "Ahora, o se hacen secos o vamos a los barrancos de agua", más propios de verano, explica Laura Ventura, presidenta de la Asociación de Empresarios, colectivo que acaba de celebrar los 30 años de vida.

El guía de Buenaventura apunta "que hay barrancos secos muy bonitos" y está convencido de que este verano "habrá barrancos acuáticos, con un poco de menos de agua". "El nivel es un poco más bajo que en 2022 pero si llueve otra vez volveremos a los niveles habituales", subraya Rodríguez.

En Guías de Guara han variado su programación habitual. "Estamos trabajando barrancos que se hacen en verano, los de primavera, por la sequía, no podemos hacerlos", incide Alex Castro.

Almacenes subterráneos

La propia orografía de la sierra de Guara, un sistema kárstico de piedra caliza con muchas simas, garantiza el caudal en buena parte de los barrancos. "Es una ventaja y siempre tenemos agua dentro de las montañas y en los barrancos, en menor cantidad que otros años por la falta de lluvias. Pero aunque parezca que no hay agua en los embalses, está dentro de la montaña acumulada durante muchos años", explica Rodríguez.

Castro recuerda que la sierra de Guara "ha vivido otros años secos aunque no tan calurosos y en mayo suele llover. No es una sierra donde siempre llueve exactamente igual. Guara es como un queso gruyere y funciona por las reservas de agua que tenga en el interior. La nevada fuerte de diciembre nos ha salvado y los acuíferos sin estar a tope aporten caudal a los ríos principales: Vero, Flumen, Formiga, Guatizalema y Alcanadre. Si en mayo llueve bien, esa agua irá a las cimas y no se perderá".

La falta de lluvia y un descenso de caudal con respecto a otros años no impide el disfrute de la sierra de Guara ya que las posibilidades que ofrecen las empresas de turismo activo son muchas y para todos los públicos. A juicio de la presidenta de los empresarios de turismo el mayor escollo no se encuentra tanto en la sequía sino en cómo se transmite la información meteorológica. "Si se dice que hay sequía se da sensación de ríos secos y yo, en 23 años que llevo en Guara nunca los he visto secos", comenta. "Hay que asesorarse porque si no se pueden hacer unos barrancos se podrán hacer otros", dice Ventura.

Un auténtico polo de atracción turística

Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio e Industria de Huesca, el 40% del PIB de la provincia está ligado al medio natural, bien sea agrícola o turístico. Es difícil de calcular el número de empresas de turismo activo que practican el barranquismo en la sierra de Guara. La asociación de empresarios de la sierra, con 123 organizaciones, tiene registradas una docena de empresas de turismo activo, pero en los últimos años han proliferado la figura del guía autónomo. Además, acuden muchas empresas de España y del extranjero para realizar esta actividad con grupos concertados. De hecho, la zona es un referente mundial del barranquismo y sus cañones están calificados como los más atractivos de Europa.

Los barrancos atraen cada año a miles de aficionados a los deportes de aventura, pero también a excursionistas, senderistas y amantes de la naturaleza ya que el paisaje de la sierra está formado por estrechas gargantas de caliza que recorren los ríos, mallos de conglomerado como los de Vadiello o el Salto de Roldán; barrancos, cuevas, valles, etcétera.