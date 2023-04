El concepto del campin con glamur, ‘glamping’, llegará a Yosa de Sobremonte

Los gustos de los turistas están cambiando, y la oferta para responder a esta demanda también. Una consecuencia de ello es el ‘glamping’, un concepto que combina la acampada en plena naturaleza con las comodidades de un hotel de lujo. La idea se extiende por toda España y ha llegado a Yosa de Sobremone (Biescas), donde un promotor plantea la construcción de un campin con glamur.

El proyecto, cuyo estudio de impacto ambiental acaba de salir a información pública, difiere un tanto del paradigma, ya que ese grado de lujo no se asemeja a las comodidades ni a las instalaciones de un hotel de más estrellas sino que vendrá dado por la escasa explotación del campin, las grandes parcelas, la distancia entre un alojamiento y otro, así como por el recorrido que se deberá hacer desde el edificio de servicios hasta cada uno de los alojamientos.

Según el promotor, el ‘lujo’ que se pretende ofrecer también provendrá de el cuidadoso diseño de cada cabaña y cada tienda, de su orientación y vistas así como de su entorno.

El proyecto de Yosa de Sobremonte propone un 'glamping' de cinco cabañas y ocho tiendas de algodón, con una superficie parcela de 250 m2, "muy superior a la de los cámpines convencionales", destaca el estudio ambiental. La instalación no dispondrá de piscina, "dado que supone un gasto de un recurso limitante en este entorno, el agua", señala el informe

El ‘glamping’ contará con cinco cabañas fijas de madera y 8 tiendas de algodón también fijas que solo se utilizaran durante los meses de verano. No se van a ofrecer parcelas de acampada tradicional.

Alojamientos singulares

El recinto, con un aforo total de 52 personas si se explota totalmente, contará con zona recepción, estacionamiento de vehículos y servicios higiénicos. Los clientes no podrán acceder con sus vehículos hasta la cabaña o la tienda y por ello el parquin estará fuera del área de acampada.

Las cinco cabañas de madera serán del mismo estilo pero no iguales, ya que "tendrán su propia identidad" y será el entorno y la orientación en que se instalen lo que las convierta en "un alojamiento singular". Cada una de ellas tendrá un nombre y estará lo suficientemente separada de as demás como para no crear «núcleos» de hospedaje que deriven en campin tradicional.

Asimismo, se instalarán ocho tiendas de tela de algodón, amplias y montadas de forma permanente sobre el terreno. En el interior habrá mobiliario fijo que aporte la misma comodidad de las cabañas. Serán similares entre sí, pero también se plantearán como independientes, teniendo cada una su propia identidad, marcada por el entorno y la orientación. Como las cabañas, tendrán un nombre propio y estarán separadas entre ellas.

Es edificio de servicios está pensado para que el paisaje y las vistas predominen en el interior, donde habrá un salón-bar, solo para quienes estén alojados en el camping (tiendas de algodón) y únicamente se servirán bebidas como té o café. El principal objetivo de este salón bar común es dar información a los hospedados sobre el entorno en el que están, con folletos, libros y las posibles actividades que se pueden desarrollar en la zona. Habrá aseos y una pequeña zona de venta de productos básicos de alimentación, higiene y limpieza solo para quienes estén alojados.

Este edificio también está planteado para la comunicación entre los clientes, ya que en la zona donde estén las tiendas y las cabañas se pretende fomentar el silencio y que cada huésped esté en su alojamiento.