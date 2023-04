Ayerbe lanza una campaña para el consumo responsable del agua frente a la sequía

El Ayuntamiento de Ayerbe ha sido uno de los muchos que han recibido una carta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para que valorasen la situación de su abastecimiento de agua y ha debido ser uno de los primeros en lanzar una campaña de consumo responsable. El alcalde de la localidad, Antonio Biescas, ha señalado que ante la grave situación de sequía que está padeciendo nuestro territorio, debemos concienciarnos y responsabilizarnos de hacer un buen uso del agua en nuestro día a día.

Ayerbe ha activado la campaña 'Cierra el grifo', con algunos consejos que pueden ser de utilidad y suponer un importante ahorro de agua. A través de las redes sociales del municipio, de los grupos de WhatsApp y de los carteles que se colocarán en espacios públicos de la localidad, el Ayuntamiento recomienda utilizar el lavavajillas o la lavadora una vez que estén lleno así como regar a primera hora del día o por la noche para evitar las horas de mayor evaporación.

Asimismo, se aconseja cerrar el grifo siempre que se pueda: al lavarse los dientes, enjabonarse, afeitarse o limpiar los platos. También se recuerda evitar el goteo del mismo así como el de las cisternas y las duchas. Los carteles, con llamativos y simpáticos pictogramas, señalan la conveniencia de recoger el agua cuando esta se deje correr para que se caliente y aprovecharla para otros usos y recomiendan la ducha en vez del baño. Igualmente, la campaña advierte de no utilizar el fregadero o el váter como lugar donde depositar la basura.

La campaña de Ayerbe incluye el lema 'Por un verano con agua'. El alcalde ha señalado que, de momento, no hay problemas de abastecimiento. No obstante, ha señalado que hace ya 10 meses que el agua del acuífero del cual se suministra la población se extrae mediante bombeo y no por gravedad, como ocurría hasta principios del estío pasado. "Esto quiere decir que el caudal del manantial se halla por debajo del nivel freático, ha apuntado Antonio Biescas.

El alcalde ha señalado que todos los veranos se realizan en Ayerbe consejos de ahorro de agua similares, "pero nunca lo habíamos tenido que hacer en primavera". Según ha dicho, la campaña estaba ya preparada, a la espera de cómo evolucionara la meteorología y se ha puesto en marcha tras la recomendación de la CHE.

El Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo el llenado de las piscinas municipales en varios días, para no mermar de golpe el agua almacenada en el depósito. Más que como un servicio de ocio, Biescas considera que la apertura de estas instalaciones será necesaria por motivos de salud, ante las altas temperaturas que se pronostican para este verano.

El alcalde ha manifestado que se priorizará, tras el agua de boca y el suministro para los animales, el llenado de las piscinas antes que el riego de jardines por dicho motivo. Biescas ha recordado que siempre ha habido periodos de escasez de lluvia. De hecho, cada primer domingo de junio y de forma anual se realiza una romería al santuario de Casbas como una acción de gracias a la Virgen, que el 1 de junio de 1640, acabó con la sequía que azotaba la zona. "Pero ahora estos periodos son cada vez más frecuentes, a la vez, más prolongados en el tiempo", ha reflexionado.