Estos son los pueblos de Huesca que ya saben quién será su próximo alcalde

Los electores de algunos municipios ya saben quién los gobernarán los próximos cuatro años sin tener que esperar al resultado de las urnas el 28 de mayo, ya que solo solo un partido ha sido capaz de encontrar candidatos. Esta situación evidencia el creciente desapego de la ciudadanía con la clase política y la mayor dificultad a la hora de lograr personas dispuestas a comprometerse.

En cuatro municipios de la provincia de Huesca solo concurre una lista: Arén, Berbegal, Bonansa y Sahún, que representan el 0,4% de la población (1.052). Todas son del PSOE, que en las elecciones del 2023 ha hecho pleno presentando alcaldables en los 202 ayuntamientos.

José Luis Rufat se ha mostrado "sorprendido" por ser la única lista en Sahún tras cuatro años de alcalde, aunque cuando fue buscando personas para elaborar la candidatura ya se dio cuenta de que "no tenía muchos detractores y quizá gracias a eso no tengo otros rivales". En las anteriores legislaturas siempre había habido varias listas (PSOE y Cambiar en 2019).

Al respecto, el socialista Rufat destaca que el municipio está formado por dos pueblos de similar tamaño (Sahún y Eriste) que tradicionalmente han tenido "cierta rivalidad". "Siempre ha sido difícil aunar criterios y en esta última legislatura mi intención siempre ha sido contentar a los vecinos de los dos pueblos, aunque yo sea de Eriste, y parece ser que algo he conseguido. Y la prueba es que no han visto la necesidad de formar una lista alternativa del otro pueblo", valora.

Pese a ello, asegura que su ilusión para el próximo 28-M es que vayan a votar "el máximo posible" de gente. "Me fastidiaría que pensaran que como ya es seguro, no hace falta ir a votar. Me gustaría que ese apoyo que he tenido de palabra se reflejara también en las urnas", subraya.

También ha sido una "sorpresa grande" para Julián Ferrando, que será el nuevo alcalde de Berbegal por el PSOE después de haber dado un paso al frente tras ocho años como teniente alcalde. A finales de año impulsó una negociación con el PP para intentar formar una candidatura unitaria "porque en las elecciones locales se vota a las personas, aquí no hay siglas, y además me une una gran amistad con la gente del Partido Popular", destaca. Sin embargo, al final ambas formaciones desecharon la posibilidad.

Pese a todo, asegura que harán campaña porque ahora se ha marcado como reto llegar al 90% de participación el 28-M. "A primera hora de esta mañana ya les he dicho a mis compañeros de lista que nada de relajación sino todo lo contrario. Esto nos tiene que dar más motivación y más ganas de dejarnos la piel por el pueblo porque ahora tenemos una obligación mayor si cabe de hacer las cosas bien", destaca. El principal objetivo que se marca es la lucha contra la despoblación.

"Siempre había más candidaturas, del PP y el PAR, pero esta vez no han hecho lista. La nuestra es muy equilibrada, muy representativa del pueblo", comenta, por su parte, el alcalde de Bonansa, Marcel Iglesias. Que no haya incógnita por despejar no quiere decir que no vaya a haber campaña y en este sentido anima a todos los vecinos a ir a las urnas, ya que el 28-M también se decide la composición de las Cortes de Aragón y por lo tanto del futuro gobierno de la Comunidad.

Los tres concejales socialistas de este municipio son los tres candidatos de nuevo. La única incógnita es quién sacará más votos, ya que es una lista abierta. Luego ellos decidirán el nombre del alcalde, aunque hay pocas dudas de quién volverá a tomar el mando.

En Arén habrá cambio de alcalde pero no de partido. El presidente de la Diputación de Huesca y primer edil desde hace 26 años, Miguel Gracia, ha pasado al ser el número cuatro y tiene por delante a tres mujeres. La primera es Mireia Codina, futura alcaldesa.

"La gente ya me ha felicitado", comenta, aunque espera que el 28-M no haya menos participación en las urnas. "Creo que el pueblo se volcará igualmente. Llevamos años trabajando juntos y los cambios se han decidido por unanimidad, pensando en quién tiene más tiempo, más ánimo...", explica Codina, quien atribuye el hecho de que solo haya una lista al respaldo de los vecinos a la gestión realizada.

Montanuy Free y otras agrupaciones independientes

Las candidaturas publicadas este miércoles por las Juntas Electorales de Zona ofrecen algunas sorpresas en cuanto a las aparición de agrupaciones de electores. En Montanuy, algunos vecinos han creado su propia lista para competir con PSOE y PP. Bajo la denominación Montanuy Free-Chuntemos pel canvi (MF) están dos de las actuales concejalas del PAR, Pilar y Esther Palacín. La primera se opuso al convenio con el Gobierno de Aragón para construir una carretera de acceso al frente de nieve de la futura ampliación de la estación de esquí de Cerler.

En las próximas elecciones se estrenarán otras agrupaciones municipales independientes en las localidades de Gurrea de Gállego, Ibieca, Lalueza, Fraga, Torrente de Cinca, Velilla de Cinca, Bielsa, Agüero, Puente la Reina y La Fueva.

Por otra parte hay municipios donde pese a su pequeño tamaño concurren numerosas candidaturas. Es el caso de Pozán de Vero, con 241 habitantes y cinco candidaturas, o Santa María de Dulcis, de apenas 200 vecinos, con cuatro. Claro, que en muchos casos los partidos recurren a militantes de otras poblaciones para rellenar los huecos.

Entre los ayuntamientos con más número de candidaturas destaca Huesca (11), Jaca (9), Barbastro (9), Monzón (8) y Sariñena (7).