Publicado el cese de la subdelegada de Huesca para concurrir como nº 2 del PSOE

Silvia Salazar ha dejado de ser subdelegada del Gobierno en Huesca tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de su cese al ser incompatible con su presencia en la lista del PSOE al ayuntamiento de la capital, liderada por Luis Felipe, donde ocupa el puesto número 2.

El BOE publica este martes la resolución firmada por la delegada del Gobierno de Aragón, Rosa Serrano, por el que dispone el cese de Salazar "agradeciéndole los servicios prestados" durante los tres años que ha ocupado este cargo.

En su última comparecencia como subdelegada, admitió que la propuesta que le hizo Luis Felipe le "sorprendió", aunque también dejó claro que era "un reto apasionante e ilusionante". Además, considera que está más que preparada para afrontarlo porque aunque el municipalismo sea un campo muy diferente al de la Administración General del Estado, "me voy a dedicar a algo que también conozco porque he trabajado codo con codo con codo con el ayuntamiento en estos tres años y llevo en contacto con la ciudadanía desde que me hice docente hace 40 años", dijo. Y recordó al respecto que además de pasar por la Escuela de Adultos, fue directora el instituto más grande de Huesca, el Sierra de Guara.

Mientras, Luis Felipe destacó en la presentación de la candidatura que Salazar ha desarrollado "una labor muy reconocida en el mundo educativo" y en su tiempo como representante del Gobierno central en Huesca "ha demostrado que tiene temple y conocimiento de la administración".

El candidato y actual alcalde subrayó que "en un tema tan complejo como la seguridad de la provincia ha mantenido muy buena sintonía con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Subdelegación de Defensa y las diferentes instituciones. "Es prudente, posee una amplia experiencia y tiene mucho valor político a la hora de establecer una gestión municipal", añadió.

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y diplomada en Profesorado de Educación General Básica, Silvia Salazar (nacida en Binéfar) es funcionaria de carrera en el cuerpo de maestros desde 1984, y en el cuerpo de profesores de Secundaria desde 1994, en la especialidad de Música. Ha trabajado en los IES Hermanos Argensola de Barbastro, IES Ramón y Cajal e IES Sierra de Guara de Huesca.

Formó parte del Consejo Escolar de Aragón entre los años 2014 y 2018. Desde 2006 a 2014 fue jefa de estudios en el IES Sierra de Guara, centro del que ocupó la dirección desde 2014. En 2017 se convirtió en presidenta de la Federación Coordinadora de las Asociaciones de Mujeres de los Monegros.