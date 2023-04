La DGA asegura que los plazos para la unión de estaciones "encajan", pero la DPH mantiene sus dudas

El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, mantiene sus dudas respecto a los plazos para la puesta en marcha y culminación del proyecto de unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal, pero el Gobierno de Aragón sostiene la viabilidad del cronograma previsto: los plazos "encajan", le ha replicado la consejera de Economía y presidenta de Aramon, Marta Gastón.

Este miércoles se ha constituido la comisión de seguimiento del convenio para la unión de estas dos estaciones del Pirineo aragonés por la Canal Roya y después Gracia, en declaraciones a los medios, ha sostenido que sigue teniendo las dudas que ya ha mostrado en otras ocasiones respecto a los plazos, por lo que ha pedido una nueva reunión técnica "de forma inmediata".

En ella, los técnicos del Gobierno de Aragón deberían presentar sus propios informes y valoraciones jurídicas y económicas para contrastarlos con los que Gracia ha asegurado que sí ha presentado la Diputación de Huesca.

Una reunión para la que no hay fecha, aunque Gastón ha avanzado que ahora los técnicos de todas las partes tienen que trabajar "de forma conjunta" porque lo mejor es "que se pongan de acuerdo".

Gracia también ha pedido conocer el convenio económico que vincularía a la DPH y al Gobierno de Aragón para la construcción del proyecto, una telecabina de 8,8 kilómetros para conectar los valles del Aragón y de Tena y que tiene un presupuesto de 34 millones de euros de los que 26 serían financiación europea a través de los fondos de sostenibilidad turística.

Gastón le ha contestado después que la firma de este convenio financiero está pendiente de la llegada de estos fondos, aunque Gracia lo ha pedido para que la DPH tenga "garantías" si finalmente los plazos no se cumplen, como sospecha.

Pero el Gobierno de Aragón, en boca de la consejera Gastón, mantiene con contundencia que los plazos están claros y que los datos y el cronograma aportados en la reunión de este miércoles tendrían que haber disipado esas dudas.

De hecho, según ha dicho, los técnicos de la DGA y de Aramon han respondido a la DPH "minimizando lo que se presuponía" desde la institución provincial. "Se llega a tiempo", ha recalcado Gastón, quien ha agregado que el proyecto es "más que ejecutable" en tiempo y forma.

Según el cronograma previsto, el concurso para adjudicar las obras se convocaría en enero de 2024 y se adjudicaría en marzo.

Teniendo en cuenta que en los periodos invernales (de noviembre a abril) no habría actuaciones para no interferir en la campaña de esquí, el inicio de las obras se produciría en mayo de 2024.

Las obras, según lo establecido para recibir los fondos, deberán estar acabadas a un 50% en diciembre de 2024 y completamente en diciembre de 2025, aunque hay de plazo para la justificación completa hasta junio de 2026.

Y es que aunque Gracia también pidió el desarrollo del proyecto si no llegan finalmente esos fondos, la consejera ha recalcado que "esta disyuntiva de fondos si o fondos no, no puede darse".

La consejera, además, se ha pronunciado por lo que este martes dijo el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, quien aseguró, en respuesta a Teruel Existe, que iba va a velar por el "estricto cumplimiento" de los principios que rigen la gestión de los fondos de sostenibilidad turística y agregó que aunque la distribución de los mismos se aprobó en una conferencia sectorial, no es un aspecto que esté "definitivamente cerrado" y remitió a una próxima reunión de este foro para avanzar en la "idoneidad" de los proyectos presentados.

A este respecto, ha dicho que su interpretación no se que se vaya a revisar la concesión de estos fondos, sino que es necesario algo que "va de suyo", como es garantizar el cumplimiento de la normativa, y que la referencia a esa nueva reunión de la sectorial tiene que ver con la aprobación de nuevos proyectos.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Arturo Aliaga, ha insistido en la voluntad técnica y política de sacar adelante el proyecto, teniendo en cuenta, según ha dicho, que es una aspiración del territorio.